Euroleague: Πρεμιέρα με πάρτι του Ολυμπιακού στη Βιτόρια, 106-89 τη Μπασκόνια

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Με εντυπωσιακή επιθετική παρουσία και κορυφαίους τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Euroleague 2026/27, επικρατώντας με 106-89 της Μπασκόνια στη Βιτόρια. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψαν στους Βάσκους να τους απειλήσουν ουσιαστικά.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ έδωσαν τον τόνο

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ και βρήκε από την αρχή λύσεις στην επίθεση, έχοντας ως βασικούς πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ.

Οι δύο παίκτες σημείωσαν μαζί 47 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας: 12/14 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 11/11 βολές, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 36-29, διατηρώντας την επιθετική τους συνέπεια και στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Στο +10 στο ημίχρονο, στο +21 στην τρίτη περίοδο

Η ομάδα του Πειραιά πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά δέκα πόντων (56-46), έχοντας ήδη αποκτήσει σαφές προβάδισμα για τη νίκη.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, διεύρυνε τη διαφορά και έφτασε ακόμη και στο +21, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 81-60.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμά τους και έφτασαν άνετα στο τελικό 106-89.

Σημαντικές λύσεις από Μοντέρο, Χολ και Τζόουνς

Πέρα από τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές, καθοριστική ήταν και η παρουσία του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος πρόσφερε σημαντικές λύσεις στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Θετική ήταν επίσης η συνεισφορά των Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι βοήθησαν τον Ολυμπιακό να διατηρήσει υψηλή ένταση και αποτελεσματικότητα μέχρι το τέλος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα του ευρωπαϊκή πορεία, συνδυάζοντας τη νίκη με υψηλή επιθετική παραγωγικότητα.

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106.

Διαιτητές: Ορντοφ (Κροατία), Σούκις (Λιθουανία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάολο Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 9 (3), Λόσον 20 (4), Σίμονς 6 (1), Στιούαρτ 8 (2), Ντουάρτε 9 (1), Γιοκσίμοβιτς, Κούρουτς 5 (1), Σεντεκέρσκις 15 (3), Σπανιόλο 5, Φρις 7 (1), Φαρίντ 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Ουόρντ 11 (1), Μοντέρο 15 (2), Βεζένκοφ 22, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 25 (4), Εντζάι 4, Μιλουτίνοφ 2, Τζόσεφ 2, Χολ 4, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 7 (1)

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