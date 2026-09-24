Πειθαρχική δίωξη στον Μπέο για τις δηλώσεις περί στοιχηματισμού των διαιτητών στο Βόλος – ΑΕΚ

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Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε στον Αχιλλέα Μπέο από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα μετά τις δηλώσεις του κατά των διαιτητών στο Βόλος – ΑΕΚ.

Με αφορμή το πέναλτι που δόθηκε στην Ενωση, στο 0-1, ο γνωστός παράγοντας έκανε λόγο για παράνομο στοιχηματισμό τόσο από τον διαιτητή της αναμέτρησης, όσο και για το VAR.

Στη συνέχεια κατέθεσε και μήνυση κατά των Τζήλου, Πολυχρόνη, κατηγορώντας τους για παράνομο στοιχηματισμό, χωρίς να έχει στοιχεία επί του θέματος.

Αποτέλεσμα ήταν να τον καλέσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη.

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Μπέου Αχιλλέα για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4,14, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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