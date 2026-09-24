search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 15:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 14:43

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και drone από την Υεμένη

24.09.2026 14:43
patriot_0603_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε επιτυχή εμπλοκή προχώρησε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας του Βασιλείου.

Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (drone), τα οποία προέρχονταν από την Υεμένη.

Για την αντιμετώπιση των δύο στόχων εκτοξεύθηκαν συνολικά δύο βλήματα.

Η εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 13:40 από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη Αεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα» (Integrated Air Missile Defense – IAMD), με αποστολή την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Διαβάστε επίσης

Κυπριακό: Η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες και το μήνυμα της τουρκικής αποχώρησης (Video)

Τυφώνας Πόλο: Ενισχύθηκε ξανά στην κατηγορία 5 – Παραμένει ανοικτά των ακτών του Μεξικού

F-35 στην Τουρκία: Τα… γυρίζει τώρα ο Μπάρακ – Θα χρειαστεί χρόνο το Κογκρέσο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald-trump
MEDIA

MME ΗΠΑ: Νέα δικαστική ήττα στον Τράμπ – Απορρίφθηκε αγωγή κατά της De Moines Register

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31 στο επίκεντρο των συναντήσεων του Σταύρου Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

podcast-kakogianni-adv
ADVERTORIAL

«Χωρίς παπούτσια» – Το podcast των Νικόλα Τζαβάρα και Ορέστη Βλάχου σε μια νέα ζωντανή εμπειρία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

tzoker-allwyn-adv
ADVERTORIAL

ΤΖΟΚΕΡ: O μεγάλος νικητής έπαιξε online και κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ακαδημίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

tzitzikostas- xatzidakis- tsipras- doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι «πρόθυμοι» θα πάρουν την κυβέρνηση στον λαιμό τους, ο… τουρίστας Τζιτζικώστας, η αποτυχία με την ευλογιά, τα μηνύματα του Αλέξη και η ομολογία για την Κυψέλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 15:44
donald-trump
MEDIA

MME ΗΠΑ: Νέα δικαστική ήττα στον Τράμπ – Απορρίφθηκε αγωγή κατά της De Moines Register

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ενεργειακή ασφάλεια, υδρογονάνθρακες και COP31 στο επίκεντρο των συναντήσεων του Σταύρου Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

podcast-kakogianni-adv
ADVERTORIAL

«Χωρίς παπούτσια» – Το podcast των Νικόλα Τζαβάρα και Ορέστη Βλάχου σε μια νέα ζωντανή εμπειρία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

1 / 3