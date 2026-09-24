Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και drone από την Υεμένη

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Σε επιτυχή εμπλοκή προχώρησε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας του Βασιλείου.
Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (drone), τα οποία προέρχονταν από την Υεμένη.
Για την αντιμετώπιση των δύο στόχων εκτοξεύθηκαν συνολικά δύο βλήματα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 13:40 από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).
Η ελληνική δύναμη συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη Αεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα» (Integrated Air Missile Defense – IAMD), με αποστολή την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.
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