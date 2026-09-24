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24.09.2026 14:16

Κυπριακό: Η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Γκουτέρες και το μήνυμα της τουρκικής αποχώρησης (Video)

24.09.2026 14:16
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  • Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντάται σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.
  • Η Λευκωσία προτείνει τη δημιουργία εγγράφου με τις προηγούμενες συγκλίσεις, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μια διευρυμένη διάσκεψη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
  • Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου στη Γενική Συνέλευση, η τουρκική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα, ενώ ο ίδιος επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στη λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
  • Το κρίσιμο ζήτημα της συνάντησης παραμένει η εξεύρεση κοινού εδάφους και ο καθορισμός συγκεκριμένων βημάτων για τη συνέχεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

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Με την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό στο επίκεντρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης πρόκειται να συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 10.55 τοπική ώρα, δηλαδή περίπου στις 17.55 ώρα Κύπρου.

Η επιδίωξη της Λευκωσίας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιστροφή στην ουσιαστική διαπραγμάτευση από το σημείο όπου σταμάτησε το 2017. Ο Χριστοδουλίδης έχει συνδέσει αυτή την προοπτική με την προετοιμασία εγγράφου που θα αποτυπώνει τις προηγούμενες συγκλίσεις. Κατά την πρότασή του, το έγγραφο θα μπορούσε να δοθεί στις δύο πλευρές και στις εγγυήτριες δυνάμεις και να αποτελέσει βάση για μια διευρυμένη διάσκεψη. Πρόκειται για προτεινόμενη διαδρομή, όχι για ήδη συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης.

Η ομιλία στον ΟΗΕ και οι άδειες θέσεις

Η συνάντηση με τον Γκουτέρες ακολουθεί την ομιλία του Κύπριου προέδρου στη Γενική Συνέλευση. Ο Χριστοδουλίδης κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι επικαλείται την κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο, ενώ ακολουθεί αντίθετη στάση στην Κύπρο. Επανέλαβε ότι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα παραμένει η βάση της λύσης και ότι η διχοτόμηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Την ώρα που ανέβαινε στο βήμα, εκπρόσωπος της τουρκικής αντιπροσωπείας αποχώρησε από την αίθουσα, αφήνοντας κενές τις θέσεις της. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Στην αίθουσα βρισκόταν η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε συναντηθεί με τον Χριστοδουλίδη τις προηγούμενες ημέρες. Η αποχώρηση αποτελεί σαφές πολιτικό μήνυμα, χωρίς να γνωρίζουμε αν συνδέεται με κάποια νέα απόφαση της Άγκυρας για τη διαδικασία των συνομιλιών.

Τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση

Το κρίσιμο ζήτημα για τον Γκουτέρες είναι αν υπάρχει αρκετό κοινό έδαφος ώστε η προσπάθεια της Ολγκίν να περάσει στο επόμενο στάδιο. Η καταγραφή των συγκλίσεων θα μπορούσε να προστατεύσει όσα είχαν επιτευχθεί σε προηγούμενους γύρους. Για να οδηγήσει, όμως, σε νέα διάσκεψη χρειάζεται ανταπόκριση και από την τουρκική πλευρά στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Η απόσταση των δημόσιων θέσεων παραμένει το βασικό εμπόδιο.

Γι’ αυτό και το ουσιαστικό αποτέλεσμα της σημερινής επαφής δεν θα μετρηθεί μόνο από μια δήλωση υπέρ του διαλόγου. Θα φανεί από το αν ο γενικός γραμματέας μπορέσει να προσδιορίσει συγκεκριμένα επόμενα βήματα, με βάση το διαπραγματευτικό κεκτημένο και με συμμετοχή των πλευρών που θα κληθούν να καθίσουν ξανά στο τραπέζι.

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