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24.09.2026 13:39

Τυφώνας Πόλο: Ενισχύθηκε ξανά στην κατηγορία 5 – Παραμένει ανοικτά των ακτών του Μεξικού

24.09.2026 13:39
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Ο τυφώνας Πόλο στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, αναβαθμίστηκε ξανά στην κατηγορία 5. Παρά το γεγονός ότι ο πυρήνας του δεν αναμένεται να κινηθεί άμεσα προς τη στεριά, οι εξωτερικές ζώνες του συστήματος έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με το τελευταίο διαθέσιμο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), στις 06:00 UTC της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ο Πόλο βρισκόταν περίπου 205 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ζιουατανεχό, στην πολιτεία Γκερέρο, και περίπου 320 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μανσανίγιο.

Οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι έφταναν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο τυφώνας κινούνταν προς τα βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 11 χιλιομέτρων την ώρα. Η κεντρική ατμοσφαιρική πίεση υπολογιζόταν στα 923 millibars, ένδειξη της ιδιαίτερα μεγάλης έντασης του συστήματος.

Το NHC διατηρεί σε ισχύ προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα από το Τέκπαν ντε Γκαλεάνα έως τη Μανσανίγιο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι περιοχές από δυτικά της Μανσανίγιο έως την Πλάγια Περούλα.

Παρά την εξαιρετικά μεγάλη ισχύ του, το βασικό στοιχείο της τρέχουσας πρόγνωσης είναι ότι ο πυρήνας του Πόλο αναμένεται να παραμείνει πάνω από τη θάλασσα.

Το NHC προβλέπει ότι ο τυφώνας θα συνεχίσει να κινείται προς τα βορειοδυτικά την Πέμπτη και στη συνέχεια θα στραφεί περισσότερο προς τα δυτικά-βορειοδυτικά. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αναμένεται να διατηρήσει βορειοδυτική πορεία, με τον πυρήνα του να παραμένει στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού, προτού απομακρυνθεί περαιτέρω από τη χώρα.

Ωστόσο, η αναμενόμενη παραμονή του πυρήνα στη θάλασσα δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος για τις παράκτιες περιοχές είναι περιορισμένος. Οι εξωτερικές ζώνες του τυφώνα μπορούν να προκαλέσουν ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνες θαλάσσιες συνθήκες, επηρεάζοντας σημαντικά τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην πορεία του συστήματος.

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