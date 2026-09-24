Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση Θέατρο Μπάντμιντον – Καλά στην υγεία τους μετά τις πρώτες βοήθειες

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από αναφορά για καπνούς στον χώρο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατεδάφισης του Θεάτρου Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, δύο άτομα εισέπνευσαν καπνό και αέρια με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους, κατά πάσα πιθανότητα εργάτες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τους χορήγησαν οξυγόνο.

Η κατάσταση της υγείας των δύο εργατών, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο του συμβάντος, παρουσιάζει σαφή βελτίωση, χάρη στην άμεση παροχή βοήθειας.

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