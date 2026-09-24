Μύκονος: 120.000 λαθραία τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού ναργιλέ κατέσχεσε η ΑΑΔΕ

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Μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων από στελέχη του τοπικού Τελωνείου.
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι τελωνειακοί ελεγκτές αξιοποίησαν σχετικές πληροφορίες και, έπειτα από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, έλεγξαν δύο επιβάτες που ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα συγκεκριμένα καπνικά προϊόντα ανέρχονται σε 25.575,57 ευρώ.
Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
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