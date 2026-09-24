Think Voreia: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ στο μικροσκόπιο της παραγωγικής Θεσσαλονίκης

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Η δεξαμενή σκέψης Think Voreia / Σκέψου Βόρεια διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ημερίδα στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου, με θέμα πόσο αφορούν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα οι θέσεις που διατύπωσαν στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των διοργανωτών, μετά τις ομιλίες ακολούθησε διάλογος, ενώ ανακοινώθηκαν δύο ακόμη ημερίδες για το προσεχές διάστημα. Στην πρώτη θα κληθούν εκπρόσωποι των κομμάτων να παρουσιάσουν τα κυβερνητικά τους προγράμματα και στη δεύτερη θα συμμετάσχουν κινήσεις πολιτών, με αντικείμενο τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην εποχή των μεγάλων, πολυεπίπεδων κρίσεων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής στην Α΄ Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια περιφέρεια και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης, οι πρώην βουλευτές Χάρης Τσιόκας και Γιώργος Αρβανιτίδης, καθώς και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Σαρηγιάννης.

Παρόντες ήταν επίσης ο δήμαρχος Νεάπολης–Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, οι πρόεδροι του Επαγγελματικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής και Μάριος Παπαδόπουλος, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Χρήστος Παπαστεργίου, ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Τρελλόπουλος και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, Στάθης Κουτσοχήνας.

Τι έδειξε η έρευνα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης

Ανοίγοντας την ημερίδα, ο συντονιστής του Think Voreia, Γιάννης Μαγκριώτης, εξήγησε ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της 90ής ΔΕΘ. Όπως ανέφερε, οι διοργανωτές ζήτησαν από ανθρώπους της παραγωγικής Θεσσαλονίκης να αξιολογήσουν κατά πόσο οι θέσεις που παρουσίασαν στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης απαντούν στα προβλήματα των κλάδων τους και στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πασχάλης Τεμεκενίδης παρουσίασε έρευνα της Palmos Analysis για λογαριασμό του Think Voreia, σχετικά με τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων του νομού το διάστημα 5–16 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσίασε, ποσοστά από 57% έως 70% των επιχειρήσεων θεωρούν το παραγωγικό σύστημα της πόλης μη βιώσιμο, μη καινοτόμο, μη ανταγωνιστικό ή μη εξωστρεφές. Παράλληλα, περίπου τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι διαθέτει προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Χαμηλή, από 18% έως 25%, καταγράφεται η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τη βοήθεια που τους παρέχουν η κεντρική κυβέρνηση, οι δήμοι, η Περιφέρεια, τα επιμελητήρια και οι συνδικαλιστικοί φορείς για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. Ως βασικά αιτήματα προβάλλουν την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων για χρηματοδότηση, την ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής και πρωτοβουλίες διά βίου εκπαίδευσης.

Τέλος, περίπου εννέα στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν χαμηλή ικανοποίηση από τον διαχρονικό σχεδιασμό και την υποστήριξη των κυβερνήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχο ποσοστό θεωρεί ότι η πόλη έχει τύχει μικρότερης υποστήριξης σε σύγκριση με την Αθήνα.

Αγγελούδης: Ανάγκη για μητροπολιτικό σχεδιασμό και κοινή στόχευση

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υποστήριξε ότι η πόλη χρειάζεται να κάνει το επόμενο βήμα ως σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη, με ισχυρότερο μητροπολιτικό σχεδιασμό, σαφή αναπτυξιακή κατεύθυνση και παραγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Όπως επισήμανε, ζητήματα όπως οι μετακινήσεις, το κυκλοφοριακό, οι υποδομές, η κλιματική ανθεκτικότητα, το πράσινο και η ποιότητα ζωής δεν σταματούν στα διοικητικά όρια των δήμων. Για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται ενιαίος σχεδιασμός, αποτελεσματικότερος συντονισμός και ισχυρότερη διεκδίκηση για τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη.

Ο δήμαρχος ζήτησε επίσης ευρύτερες συναινέσεις για τις μεγάλες επιλογές της πόλης: σύνδεση των πανεπιστημίων και της έρευνας με την καινοτομία και την παραγωγή, αξιοποίηση του λιμανιού και της γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλονίκης, καθώς και ενίσχυση του πολιτισμού και του τουρισμού. Κάλεσε, τέλος, τους φορείς της πόλης να συμφωνήσουν σε μια κοινή στόχευση και να διεκδικήσουν τον ρόλο που μπορεί να έχει η Θεσσαλονίκη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι παρεμβάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, την ενέργεια και τον πρωτογενή τομέα

Ο δικηγόρος και πολιτικός αναλυτής Αργύρης Αργυριάδης εξέτασε τις θέσεις που διατύπωσαν στη ΔΕΘ οι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη. Συγκρίνοντας την αναπτυξιακή πορεία της με εκείνη της Αθήνας, εντόπισε σημαντική κάμψη μετά το 2005 και υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στα αναγκαία έργα υποδομής. Πρότεινε ένα νέο τοπικό αναπτυξιακό συμβόλαιο, με έμφαση στην παραγωγή, την προσέλκυση κεφαλαίων και ανθρώπων, τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και την εγκατάσταση κέντρων λήψης αποφάσεων στην πόλη.

Ο καθηγητής Οικονομικών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ Γρηγόρης Ζαρωτιάδης ανέφερε ότι η Κεντρική Μακεδονία παραμένει σε μειονεκτική θέση μέσα σε μια εθνική οικονομία που, κατά την εκτίμησή του, χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα, μειούμενη ανταγωνιστικότητα, κοινωνικές και χωρικές ανισότητες και υψηλό ιδιωτικό χρέος. Υποστήριξε ότι η αναπτυξιακή διέξοδος απαιτεί αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση, αντί για έμφαση σε επιδοματικές πολιτικές.

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, Γιάννης Κυανίδης, αναφέρθηκε στην κρίση βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λόγω των αρνητικών τιμών και των περικοπών παραγωγής. Τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις επιβαρύνουν τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά, ενώ απειλούν τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Σημείωσε, πάντως, ότι ο κλάδος των φωτοβολταϊκών διατηρεί σημαντική αναπτυξιακή δυναμική στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΒΙΩΝ ΑΒΕΕ και της QAM Interplast ΑΕ, Νίκος Κυράδης, ζήτησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της αυτοδιοίκησης. Ως προτεραιότητες έθεσε τις μεταφορές, τις υποδομές, την πρόσβαση σε κατοικία και την προσιτή ενέργεια, με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Τέλος, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, Ευθύμιος Φωτεινός, υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες των κομμάτων συχνά δεν υλοποιούνται. Όπως τόνισε, ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται περισσότερα από φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα πρόσκαιρης ανακούφισης: χρειάζεται σταθερό, μακροπρόθεσμο παραγωγικό σχέδιο, ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επενδύσουν και θα παραμείνουν στην παραγωγή. Πρόσθεσε ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες, οι οποίες σήμερα δεν αξιοποιούνται.

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