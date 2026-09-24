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24.09.2026 13:23

Ηγουμενίτσα: Οδηγήθηκε στον ανακριτή ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 27χρονης Πηνελόπης – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

24.09.2026 13:23
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Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή ο 27χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοτονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα.

Για τη μεταγωγή του κινητοποιήθηκαν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και στελέχη της Ασφάλειας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 27χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος και, μετά από νέα ιατρική εξέταση, κρίθηκε ότι μπορεί να μετακινηθεί και να δώσει την απολογία του.

Αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο ο ανακριτής και η εισαγγελέας να μεταβούν στο νοσοκομείο, όπου ο κατηγορούμενος νοσηλευόταν στη χειρουργική κλινική, ώστε να λάβουν εκεί την απολογία του.

Μετά, ωστόσο, τη νέα εκτίμηση των γιατρών αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Δικαστικό Μέγαρο.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Τι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς

Ο 27χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί προφορικά στους αστυνομικούς ότι διέπραξε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του με τις αστυνομικές αρχές φέρεται να ανέφερε ως αιτία οικονομικές διαφορές που είχε με την 25χρονη Πηνελόπη.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.

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