Τρόμος στην Ευρώπη από το πιθανό αμερικανικό «μπλόκο» στις εξαγωγές ντίζελ – Η εξάρτηση και οι φόβοι για νέο σοκ στις αγορές

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Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση διάρκειας 90 ημερών θα ήταν επιζήμια για όλες τις πλευρές, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στις ενεργειακές αγορές.

Αξιωματούχοι της ΕΕ προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι το σχέδιο των ΗΠΑ να απαγορεύσουν για 90 ημέρες τις εξαγωγές ντίζελ θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ανέφεραν ότι η Ένωση βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την επιβολή της απαγόρευσης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, απαντώντας σε ερώτηση του POLITICO. «Οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές».

Σε αυτό το πλαίσιο, «συνεχίζονται οι επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αμερικανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ αναμένει από τους «στενούς εταίρους να διαβουλεύονται μεταξύ τους πριν λάβουν μέτρα που επηρεάζουν κοινές αγορές».

Ο Γκιλ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των διπλωματικών συνομιλιών, ωστόσο δήλωσε ότι «υπάρχουν ισχυρές φωνές —και εκεί— που θεωρούν ότι οποιαδήποτε προτεινόμενη απαγόρευση αυτού του είδους θα ήταν πράγματι πολύ κακή ιδέα».

Η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από το αμερικανικό ντίζελ

Οι εισαγωγές αμερικανικού ντίζελ στην ΕΕ έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες από εισαγωγές που προέκυψαν εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το ήμισυ του ντίζελ της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές και η προσφορά έχουν επηρεαστεί περαιτέρω από τις απεργίες σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο και φέτος καταγράφουν νέα ρεκόρ στις εξαγωγές, σύμφωνα με την ClearView Energy. Η απομάκρυνση αυτής της ποσότητας από τις παγκόσμιες αγορές θα είχε ευρείες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.

«Δεδομένης της εύθραυστης κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη, τυχόν περαιτέρω περιορισμοί στα καύσιμα που είναι διαθέσιμα στην ΕΕ σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαν γρήγορα να εξελιχθούν σε κάτι πολύ σοβαρό», δήλωσε πρόσωπο από τον κλάδο που παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην αγορά και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ώστε να μιλήσει ανοιχτά για την ευαίσθητη κατάσταση.

Η σχεδιαζόμενη απαγόρευση, την οποία αποκάλυψε πρώτη το POLITICO, θα διαρκούσε 90 ημέρες, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στο εσωτερικό των ΗΠΑ για την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ωστόσο, η κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κλάδο, ο οποίος προειδοποιεί ότι η απαγόρευση θα περιόριζε σημαντικά την παγκόσμια προσφορά. Κατά της απαγόρευσης τάσσεται επίσης ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Η Άννα-Καΐσα Ιτκόνεν, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες «παρακολουθούν τις αγορές και την ασφάλεια του εφοδιασμού πολύ, πολύ στενά, από κοινού με τα κράτη-μέλη». Όπως είπε, η ΕΕ είναι «μεγάλος εισαγωγέας αμερικανικού ντίζελ» και παραμένει «σταθερή και ελκυστική αγορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Οι Βρυξέλλες υπερασπίζονται τις ενεργειακές εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ

Παράλληλα με την προσπάθεια αύξησης του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, η ΕΕ έχει επίσης αναδείξει τη δέσμευσή της να επενδύσει 750 δισ. δολάρια σε αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα έως το 2028, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ.

Όταν ρωτήθηκε εάν η ΕΕ θα επανεξέταζε αυτή τη δέσμευση —καθώς και τη γενικότερη αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών καυσίμων— η Ιτκόνεν δήλωσε ότι το ενεργειακό εμπόριο ΗΠΑ-ΕΕ είναι «αμοιβαία επωφελές», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ να απεξαρτηθεί πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα.

Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των εισαγωγών οφείλεται σε ιδιωτικές εταιρείες.

«Δεν είναι μυστικό, φυσικά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικός προμηθευτής μας όσον αφορά το πετρέλαιο ντίζελ, καθώς και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Αυτό αποτελεί σαφώς μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησής μας από το 2022», δήλωσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πρόκειται πολύ συχνά για συμβάσεις μεταξύ εταιρειών, επομένως σε κάθε περίπτωση δεν θα έχουμε την πλήρη ανάλυση αυτών των συμφωνιών ώστε να τη μοιραστούμε εδώ».

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