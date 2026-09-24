Ενεργειακός «εφιάλτης»: «Καπέλο» 270 εκατ. ευρώ τη μέρα σε αμόλυβδη και ντίζελ – 7,5 δισ. τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών

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Έκθεση –σοκ από το Transport & Environment (T&E), αποκαλύπτει ότι το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για τους πολίτες της ΕΕ όσον αφορά τα καύσιμα είναι ο ορισμός της δυστοπίας και με δεδομένη την ακινησία στο γεωπολιτικό παιγνίδι, αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι Ευρωπαίοι.

Σύμφωνα με την έκθεση του T&E, του κορυφαίου ευρωπαϊκού μη κυβερνητικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στον τομέα των καθαρών μεταφορών και της ενέργειας στην Ευρώπη, από τις 2 Μαρτίου του 2026 μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, οι πολίτες της ΕΕ λόγω των τιμών ρεκόρ των καυσίμων, πληρώνουν επιπλέον κάθε μέρα 270 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα η T&E υπολόγισε ότι τα «ουρανοκατέβατα» υπερκέρδη για 8 πετρελαϊκές εταιρείες ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2026 μόνο από την ΕΕ 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με τι «καπέλο» πληρώνουμε αμόλυβδη και ντίζελ

Από τα 270 εκατ. ευρώ επιπλέον τη μέρα, τα 203 εκατ. ευρώ πληρώνουν οι χρήστες ντίζελ και 67 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον τη μέρα οι χρήστες αμόλυβδης.

Συνολικά, οι πολίτες της ΕΕ έχουν πληρώσει επιπλέον για τις μετακινήσεις τους από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή 53 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 40 δισ. ευρώ αφορούν σε όσους έχουν πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Το «καπέλο» από την τρομακτική αύξηση του ντίζελ και της αμόλυβδης είναι ακόμα πιο βαρύ εάν υπολογίσει κανείς ότι η T&E κατέληξε ότι η καθημερινή επιβάρυνση είναι 270 εκατ. ευρώ, συγκρίνοντας τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης χωρίς τους φόρους. Εάν προστεθούν και οι φόροι που μπαίνουν στα καύσιμα (ΦΠΑ και ΕΦΚ), τότε τα ποσά με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί οι πολίτες είναι εφιαλτικά.

Το ντίζελ εξελίσσεται σε εφιάλτη

Σύμφωνα με την έκθεση του T&E, η Ευρώπη είναι η περιοχή του κόσμου που είναι πιο εκτεθειμένη στις υψηλές τιμές ντίζελ, με τους οδηγούς ΙΧ να πληρώνουν επιπλέον 30 ευρώ επιπλέον για 50 λίτρα και τους οδηγούς των φορτηγών 236 ευρώ επιπλέον κάθε εβδομάδα. Και είναι εκτεθειμένη η ΕΕ περισσότερο στην εκρηκτική ακρίβεια του ντίζελ καθώς εξαρτάται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή από το ντίζελ στις μεταφορές. Στην ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία του 2025 κυκλοφορούν πάνω από 260 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα εκ των οποίων πάνω από το 38% είναι πετρελαιοκίνητα.

Ιλιγγιώδη τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών

Η ΜΚΟ Transport & Environment υπολόγισε και τα «ουρανοκατέβατα» υπερκέρδη 8 πετρελαϊκών εταιρειών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο καθώς μόνο οκτώ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες κατέγραψαν στην ΕΕ υπερκέρδη ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με το T&E, οι εταιρείς Shell, BP, TotalEnergies, Eni, Orlen, Repsol, OMV, Moeve, είχαν υπερκέρδη στην ΕΕ, περίπου, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 και 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

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