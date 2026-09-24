Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο τηλεφωνήματα που «καίνε» τη Γάκα, η μέθη και ο διάλογος με τη νοσηλεύτρια – Εξετάζεται η εμπλοκή και τρίτου προσώπου

Takeaways by to pontiki AI Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πέραν των δύο ήδη προφυλακισμένων γιατρών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση τοξικολογικών εξετάσεων, στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και σε νέο κύκλο καταθέσεων μαρτύρων ενώπιον του ανακριτή.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η μαρτυρία νοσηλεύτριας για τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης, καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν από το ιατρείο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η οικογένεια του θανόντος ζητά την επίσπευση των εργαστηριακών ελέγχων και τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του θανάτου.

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Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από τους δύο γιατρούς οι οποίοι είναι ήδη προφυλακισμένοι, εξετάζουν σύμφωνα με την ΕΡΤ οι Αρχές.

Παράλληλα αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, καθώς και τον νέο κύκλο καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή από εργαζόμενους του ιατρείου της οδού Καρνεάδου και ενδεχομένως άλλα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οοι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν ότι εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, είτε με την παροχή συνδρομής στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς είτε με την κάλυψή τους είτε με απόκρυψη στοιχείων από την έρευνα.

Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες οι καταθέσεις που αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή τόσο οι μάρτυρες οι οποίοι είχαν κληθεί και προανακριτικά όσο και πρόσωπα τα οποία προέκυψαν ως μάρτυρες από την διαδικασία της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μία τέτοια κομβική μαρτυρία από τη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Η 53χρονη, τα κρίσιμα λεπτά φέρεται να είχε ένα διάλογο με τη γιατρό, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του δημοφιλούς τραγουδιστή είχε σπασμούς. Ανέφερε στη γιατρό ότι δεν έβλεπε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά έλαβε την απάντηση από την 56χρονη «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Τα τηλεφωνήματα της Γάκα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στην κατασκευάστρια εταιρεία του απινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής!

Οι επικοινωνίες, όπως αναφέρεται, έγιναν με ανοιχτή ακρόαση, ώστε τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές είναι τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Η κλήση, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεργάζεται εξωτερικά και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας που εξετάζουν οι Αρχές, η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε υποβάλει τον Μαζωνάκη σε μέθη καθώς φέρεται να είπε:

«Έχω χορηγήσει σε ασθενή αναισθητική ουσία. Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Η συγκεκριμένη επικοινωνία θεωρείται ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς συνδέεται με τη φαρμακευτική αγωγή που είχε προηγηθεί και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής.

Η οικογένεια ζητά επίσπευση των τοξικολογικών

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου και αναμένεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο για αυτόν τον σκοπό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, τα αποτελέσματα μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο μήνες.

Παράλληλα, η οικογένεια ζητά να καταθέσει η 53χρονη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα των τελευταίων λεπτών.

Η έρευνα συνεχίζεται με τις Αρχές να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων, από τις ιατρικές διαδικασίες και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες έως τις μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο.

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