Ζάκυνθος: «Ξαναχτύπησαν» οι ψύλλοι σε σχολείο – Τσίμπησαν μαθητές

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Τουλάχιστον τρεις μαθητές τσίμπησαν – και πάλι – ψύλλοι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, στη Ζάκυνθο το οποίο είχε παραμείνει κλειστό όλη την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να γίνουν απεντομώσεις για να εξαλειφθεί το πρόβλημα, που όπως φαίνεται, δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η νέα επίθεση των ψύλλων σε μαθητές, οδήγησε την διεύθυνση του σχολείου να προβεί στην εκ νέου εκκένωσή του, με τους μαθητές να πηγαίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην πλατεία του χωριού, ενώ στο σχολείο πήγαν ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νίκος Ακτύπης και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Αθανάσιος Κατσίμπελης προκειμένου να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα με τους ψύλλους συνεχίζει να υπάρχει, εξαιτίας των πολλών αδέσποτων, αλλά και δεσποζόμενων σκυλιών, τα οποία κυκλοφορούν σε όλη την περιοχή.

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