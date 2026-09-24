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24.09.2026 11:09

Σοκ στο Αγρίνιο: 13χρονος κατηγορείται ότι βίασε δύο φορές συμμαθήτριά του – Αρνείται την κατηγορία

24.09.2026 11:09
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credit: pixabay

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Μια αδιανόητη και ανατριχιαστική υπόθεση ερευνά η αστυνομία στο Αγρίνιο από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, καθώς μία 13χρονη κατήγγειλε συμμαθητή της για βιασμό.

Σε βάρος του 13χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ενώ μετά την απολογία του στις δικαστικές Αρχές αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση, στην οποία σύμφωνα με το dete.gr, εμπλέκεται και ακόμη ένας 13χρονος, άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία της μητέρας της 13χρονης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας, ο 13χρονος φέρεται να προχώρησε δύο φορές, μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της συνομήλικης συμμαθήτριάς του παρά τη θέλησή της, σε χώρο κοντά στο σχολείο τους.

Από την πλευρά της υπεράσπισης επισημαίνεται ότι ο ανήλικος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων πλευρών.

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