ΚΤΕΛ: Τα πανάκριβα καύσιμα οδηγούν σε λιγότερα δρομολόγια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Λόγω του πρόσφατου ράλι στις τιμές των καυσίμων και της γενικότερης αύξησης του κόστους λειτουργίας, οι εκπρόσωποι των ανά την Ελλάδα ΚΤΕΛ τονίζουν ότι η κατάσταση είναι οριακή.
Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα εγκρίθηκε αναπροσαρμογή στους χιλιομετρικούς συντελεστές (γεγονός που έφερε αυξήσεις σε ορισμένες τιμές εισιτηρίων), οι μεταφορείς υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τα έξοδα κίνησης και συντήρησης.
Ως αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρξει κάποια έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ δηλώνουν ότι θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε περικοπές δρομολογίων, κυρίως σε γραμμές χαμηλής επιβατικής κίνησης ή σε ώρες μη αιχμής
Όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους σήμερα Τα Νέα η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών ζητάει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.
Το αίτημα αφορά 1.022 λεωφορεία που πραγματοποιούν αστικές μεταφορές μέσω των αστικών ΚΤΕΛ και άλλων ΚΤΕΛ της χώρας.
Σύμφωνα με την ΠΟΑΣ οι επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει για περισσότερο από μία δεκαετία αλλεπάλληλες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Αντίστοιχο αίτημα στήριξης έχει υποβάλλει και η Πανελλήνια Ομοποσνδία Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών η οποίαπροειδοποιεί ακόμα και για κόψιμο δρομολογίων.
Κατά την ΠΟΑΥΣ πολλοί μέτοχοι των ΚΤΕΛ, οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί, δηλώνουν πλέον αδυναμία να καλύψουν το πρόσθετο κόστος.
Όσον αφορά τα ταξί, μόλις ελάχιστα 24ωρα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της αναπροσαρμογής των κομίστρων και πριν καλά καλά αλλάξουν τα ταξίμετρα ώστε αυτές να εφαρμοστούν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών (ΠΟΕΙΑΤΑ), ζητά νέες αυξήσεις, αυτή τη φορά στο σύνολο του τιμολογίου που να αφορούν ολόκληρη τη χώρα.
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία επανέρχεται με αίτημα για μεσοσταθμική αύξηση 12%, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση που αποφασίστηκε αφορά μόνο ένα περιορισμένο μέρος των υπηρεσιών και δεν δίνει λύση στην πίεση που δέχεται το εισόδημα των αυτοκινητιστών.
Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι η «ανάσα» που δόθηκε με τις νέες χρεώσεις δεν αρκεί.
Η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένουν σταθερές, ενώ οι αυξήσεις επικεντρώνονται στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια και στη χρονοχρέωση, με την ΠΟΕΙΑΤΑ να επισημαίνει ότι μεγάλο τμήμα των ταξί, και ιδιαίτερα της περιφέρειας, μένει ουσιαστικά εκτός.
Διαβάστε επίσης
Σιδηρόδρομος: Χωρίς ETCS το ένα τέταρτο της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Ζάκυνθος: «Ξαναχτύπησαν» οι ψύλλοι σε σχολείο – Τσίμπησαν μαθητές
Νέα απάτη στην Πάτρα: Προσποιήθηκε τον εγγονό της και της πήρε τα κοσμήματα – Η εφορία, ο… δορυφόρος και η σακούλα που «έκανε φτερά»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.