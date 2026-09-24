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24.09.2026 10:41

ΚΤΕΛ: Τα πανάκριβα καύσιμα οδηγούν σε λιγότερα δρομολόγια

24.09.2026 10:41
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  • Οι εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ χαρακτηρίζουν οριακή την οικονομική τους κατάσταση λόγω της ανόδου των τιμών στα καύσιμα και το κόστος συντήρησης των οχημάτων.
  • Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση πέντε εκατομμυρίων ευρώ για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.
  • Οι μεταφορείς προειδοποιούν για περικοπές δρομολογίων σε γραμμές χαμηλής κίνησης αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, καθώς οι πρόσφατες αναπροσαρμογές στα εισιτήρια κρίνονται ανεπαρκείς.
  • Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί διεκδικεί νέα μεσοσταθμική αύξηση δώδεκα τοις εκατό στο σύνολο του τιμολογίου τους.
  • Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για τα κόμιστρα δεν καλύπτουν τις οικονομικές ανάγκες του κλάδου σε όλη τη χώρα.

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Λόγω του πρόσφατου ράλι στις τιμές των καυσίμων και της γενικότερης αύξησης του κόστους λειτουργίας, οι εκπρόσωποι των ανά την Ελλάδα ΚΤΕΛ τονίζουν ότι η κατάσταση είναι οριακή.

Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα εγκρίθηκε αναπροσαρμογή στους χιλιομετρικούς συντελεστές (γεγονός που έφερε αυξήσεις σε ορισμένες τιμές εισιτηρίων), οι μεταφορείς υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τα έξοδα κίνησης και συντήρησης.

Ως αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρξει κάποια έκτακτη οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ δηλώνουν ότι θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε περικοπές δρομολογίων, κυρίως σε γραμμές χαμηλής επιβατικής κίνησης ή σε ώρες μη αιχμής

Όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους σήμερα Τα Νέα η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών ζητάει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

Το αίτημα αφορά 1.022 λεωφορεία που πραγματοποιούν αστικές μεταφορές μέσω των αστικών ΚΤΕΛ και άλλων ΚΤΕΛ της χώρας.

Σύμφωνα με την ΠΟΑΣ οι επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει για περισσότερο από μία δεκαετία αλλεπάλληλες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Αντίστοιχο αίτημα στήριξης έχει υποβάλλει και η Πανελλήνια Ομοποσνδία Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών η οποίαπροειδοποιεί ακόμα και για κόψιμο δρομολογίων.

Κατά την ΠΟΑΥΣ πολλοί μέτοχοι των ΚΤΕΛ, οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί, δηλώνουν πλέον αδυναμία να καλύψουν το πρόσθετο κόστος.

Αυξήσεις διεκδικούν και τα ταξί

Όσον αφορά τα ταξί, μόλις ελάχιστα 24ωρα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της αναπροσαρμογής των κομίστρων και πριν καλά καλά αλλάξουν τα ταξίμετρα ώστε αυτές να εφαρμοστούν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών (ΠΟΕΙΑΤΑ), ζητά νέες αυξήσεις, αυτή τη φορά στο σύνολο του τιμολογίου που να αφορούν ολόκληρη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία επανέρχεται με αίτημα για μεσοσταθμική αύξηση 12%, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση που αποφασίστηκε αφορά μόνο ένα περιορισμένο μέρος των υπηρεσιών και δεν δίνει λύση στην πίεση που δέχεται το εισόδημα των αυτοκινητιστών.

Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι η «ανάσα» που δόθηκε με τις νέες χρεώσεις δεν αρκεί.

Η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παραμένουν σταθερές, ενώ οι αυξήσεις επικεντρώνονται στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια και στη χρονοχρέωση, με την ΠΟΕΙΑΤΑ να επισημαίνει ότι μεγάλο τμήμα των ταξί, και ιδιαίτερα της περιφέρειας, μένει ουσιαστικά εκτός.

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