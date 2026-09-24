Νέα απάτη στην Πάτρα: Προσποιήθηκε τον εγγονό της και της πήρε τα κοσμήματα – Η εφορία, ο… δορυφόρος και η σακούλα που «έκανε φτερά»

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Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, αυτήν τη φορά στην Πάτρα.

Όλα συνέβησαν όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της λέγοντάς της ότι βρίσκεται στην εφορία και πως πρέπει να γίνει καταγραφή από δορυφόρο των κοσμημάτων, των χρημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που είχε στο σπίτι της.

Ο δράστης έπεισε την ηλικιωμένη να τοποθετήσει τα αντικείμενα σε μία σακούλα και να τα βγάλει σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού.

Υπολογίζεται ότι η σακούλα που έκανε φυσικά «φτερά» περιείχε κοσμήματα και άλλα τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

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