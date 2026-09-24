Ανδρουλάκης: Κάλεσε Σχοινά να καταδικάσει Άδωνι – Αν ήμασταν υπερβολικοί για το άρθρο 74 γιατί φέρατε βελτιώσεις;

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Στην προσπάθεια του Μαργαρίτη Σχοινά να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τα «άκρα» για την αντίδρασή του στο άρθρο 74, αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του και περνώντας στην αντεπίθεση, μίλησε για άκρα εντός της ΝΔ, «δείχνοντας» τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και τον ευρωβουλευτή Μπελέρη για την αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη.

«Ο υπουργός μίλησε για τα άκρα τα οποία πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά «για τα άκρα που είναι μέσα στη ΝΔ και πρωταγωνιστούν δεν είπε κουβέντα». Και κάνοντας πιο εμφανές ότι αναφέρεται στον υπουργό Υγείας, συνέχισε: «Τα άκρα, της τοξικότητας, της αλαζονείας και της περιφρόνησης των πολιτών, τα άκρα των fake news ,που οργανώνουν επιθέσεις κατασυκοφάντησης των πολιτικών τους αντιπάλων, τα άκρα που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται τη στυγνή τους προπαγάνδα τούς επιτίθεται, “είστε ψεκασμένοι, πίνετε μπάφους”». «Έχετε να πείτε τίποτα για όλα αυτά;» ρώτησε.

Αμέσως μετά «έπιασε» και τον ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη: «Αποκαλυπτική η δήλωση του ευρωβουλευτή σας για τον Κασιδιάρη» σημείωσε, «αυτή είναι η κατάντια της ΝΔ. Τους καταδικάζετε, ναι ή όχι; Γιατί μάλλον τους χρησιμοποιείτε όποτε τους χρειάζεστε».

Σε Βορίδη και Αυγενάκη το «τέρμα η διαφθορά»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και στην προσπάθεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχωριστεί από τους προκατόχους στο υπουργείο. Από τη μία θέλησε να αναδείξει το «άδειασμα» Σχοινά στους πρώην υπουργούς, από την άλλη διεμήνυσε ότι είναι μέλος της κυβέρνησης και της ΝΔ και δεν μπορεί να παίρνει αποστάσεις από τις ευθύνες του προηγούμενου διαστήματος.

Χαρακτηριστική ήταν η εξής αποστροφή: «Ο υπουργός μας είπε για το παλιό σύστημα. Ήρθε από τη θέση που κατείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει “από εδώ και πέρα από μένα δε θα υπάρχει διαφθορά”. Σε ποιους το λέει; Στους υπουργούς της ΝΔ. Το “ήρθα και με μένα τέρμα η διαφθορά” να μην το λέτε σε μένα αλλά στους προκατόχους σας τον Αυγενάκη και τον Βορίδη. Εσείς είστε δύο τετραετίες και δεν μπορείτε να μιλάτε σε κενό αέρος, είστε υπεύθυνοι για το προηγούμενο διάστημα».

Άρθρο 74: «Να ωφεληθούν μόνο οι τίμιοι και όχι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ως προς το άρθρο 74, για το οποίο ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση η οποία ζήτησε την απόσυρσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρίχνοντας ελαφρώς τους τόνους, ζήτησε η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι αυτή η ρύθμιση δε θα αξιοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Τι μας λέτε; Ότι υπερβάλουμε. Αν υπερβάλουμε γιατί φέρνετε βελτιώσεις;» αναρωτήθηκε. Ζήτησε «οι τίμιοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε, όταν τα δίνατε στους πονηρούς, και συγχρόνως η ρύθμιση αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να την χρησιμοποιήσουν για να πέσουν στα μαλακά».

Επιπλέον, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την αντιπαράθεση για τη Λέσβο κατηγόρησε την κυβέρνηση για το ότι ο αφθώδης πυρετός εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, και σημείωσε πως «δεν υπάρχει ένας τομέας που να μην εκτεθειμένο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». Μιλώντας ευρύτερα για την πολιτική της ΝΔ στα αγροτικά, έκανε λόγο για την «κατάντια» στην οποία έχει οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, ανέφερε ότι οι νέοι αφήνουν την γη, και προειδοποίησε πως «χωρίς πρωτογενή τομέα θα ερημώσει όλη η ύπαιθρος, έχετε μεγάλη ευθύνη».

«Ακόμα περιμένουμε την απάντηση Μητσοτάκη για την ακρίβεια στα καύσιμα»

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι προανήγγειλε πως θα έρθει η απάντηση αλλά «ακόμα περιμένουμε». Σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ μιλά για μείωση του ΕΦΚ για συγκεκριμένο διάστημα ώστε να αποκλιμακωθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες, των οποίων έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, να αντέξουν, ενώ πρόσθεσε πως δεν κοστίζει η μείωση 4 δις, όπως ισχυρίζεται η ΝΔ, αλλά η κατάργηση του ΕΦΚ. «Τι ποσό θα αξιοποιήσετε; Αξιοποιήστε το ποσό που δίνει ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά σωστά και θεσμικά».

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