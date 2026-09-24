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24.09.2026 16:20

Γιαννακοπούλου: Ο Αυλωνίτης είναι φρέσκος, θα μπορέσει να πληροφορηθεί καλύτερα τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ

24.09.2026 16:20
Nadia-Gianakopoulou

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Με επιείκεια σχολίασε η Νάντια Γιαννακοπούλου τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη για μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. 

«Ο κ. Αυλωνίτης είναι φρέσκος ακόμη μάλλον, νομίζω ότι θα μπορέσει να καταλάβει και να πληροφορηθεί πολύ καλύτερα ποιες είναι οι απόψεις και οι ομόφωνα ψηφισμένες αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριό του, δηλαδή η αυτόνομη πορεία, ο στόχος της πρώτης θέσης στις εκλογές, καμία συνεργασία με τη ΝΔ και αμφίπλευρη διεύρυνση. Νομίζω ότι θα το μάθει», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ είπε «για εμένα ήταν προσβλητική η συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει δώσει πολύ σκληρές μάχες εντός και εκτός της βουλής. Έχει μία ιστορία, έχει αγώνες. Να κάνει τέτοια σχόλια ένας άνθρωπος που μέχρι πέρυσι ήταν στη Βουλή και δεν είδαμε καμία παρέμβαση του για να διαφοροποιηθεί ή να πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Θα έλεγα να μην διαπνέεται από τόση αυτοπεποίθηση, γιατί έχει χάσει πέντε φορές από τον Μητσοτάκη».

Για τις δημοσκοπήσεις είπε «Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα σοβαρό πρόγραμμα θέσεων στη ΔΕΘ. Αυτό οδήγησε σε θετικότατα αποτελέσματα, γιατί ανεβήκαμε 1-1,5 μονάδες» και πρόσθεσε ότι την επόμενη περίοδο «θα μπορέσει να φανεί ο πρώτος σταθμός της προσπάθειας μας που είναι να υπάρξει ανατροπή στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη. Άλλωστε η διαφορά με τον κ. Τσίπρα είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Και να οδηγηθούμε στον μέγιστο στόχο που έχουμε να έρθουμε πρώτο κόμμα». 

Για τον Νικόλα Φαραντούρη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Είναι θέμα αρχής δικό μου, αλλά πρωτίστως είναι θέμα αρχής, ταυτοτικό και ντιενεϊκό του ΠΑΣΟΚ. (…) Πριν πούμε οτιδήποτε, ας βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Έχουμε 6-7 μήνες ως τις εκλογές. Αν αρχίσουμε να μιλάμε από τώρα με αυτή την ακρότητα, πού θα οδηγηθούμε;».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολύ μεγάλη αλαζονεία» και για έλλειψη έργου, ενώ υποστήριξε ότι «ο μόνος που μπορεί να νικήσει τον κ. Μητσοτάκη και να φέρει μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης είναι το ΠΑΣΟΚ, με τα στελέχη, τη γνώση και την εμπειρία του».

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 17:36
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