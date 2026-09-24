Ο Ανδρουλάκης σχολίασε την πρόταση της ΝΔ για το Άρθρο 86 με… ποδοσφαιρικούς όρους: Σαν να περιμένεις να σφυρίξουν πέναλτι αυτοί που το… έκαναν (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ανάρτησή του στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «κοροϊδία» την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση στο Άρθρο 86 του Συντάγματος, για τους υπουργούς.

«Τελικά ποιος αποφασίζει για τους υπουργούς;» διερωτάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αφού εξηγεί το τι ισχύει με το υπάρχον νομοσχέδιο, αφήνει ορισμένες δηλώσεις του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, αλλά και του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε εκπομπή «υπενθύμιζε» ότι η πλειοψηφία στη Βουλή έχει το δικαίωμα να κρίνει αν θα παραπεμφθεί κάποιος υπουργός για έλεγχο.

«Είναι σαν να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στην μικρή περιοχή. Τι πρότεινε λοιπόν η ΝΔ στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν» σχολιάζει ο Ν. Ανδρουλάκης και καταλήγει:

«Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο; Τίποτα. Με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι δικαστές ερευνούν, οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορούν να εξαρτώνται από πολιτικούς συσχετισμούς

@nikos.androulakis Η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Διαβάστε επίσης

«Ε, όχι και ο Αρβανίτης!»: Η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη μετά το «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου»



«Παρών», αποχές και απουσίες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο

Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία