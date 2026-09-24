Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία

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Με τη φράση «δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο φαινόμενο αλαζονείας» ο Μάκης Βορίδης επιβεβαίωσε τη διαφοροποίησή του από την εκτίμηση της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν «καβαλημένα καλάμια» και ότι καλό θα είναι να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα.

Πάντως, ο Βορίδης εκτίμησε ότι η πρώην υπουργός δεν στοχοποιούσε κάποιο μέλος της κυβέρνησης. «Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης», είπε.

Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση στο «γαλάζιο» στρατόπεδο.

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