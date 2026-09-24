search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 09:46

Mιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης: Ο γιος του Πάριου και της Αλιμπέρτη συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο (Photos)

24.09.2026 09:46
cruz-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Πενέλοπε Κρουζ συνάντησε στο αεροπλάνο ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, με τη Σοφία Αλιμπέρτη να κοινοποιεί τα σχετικά στιγμιότυπα.

Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης τράβηξε συκεκριμένα φωτογραφίες με τη διάδημη ηθοποιός, με τη μητέρα του να κάνει γνωστή τη συνάντησή τους, μέσω δύο εικόνων που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω» έγραψε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.

Σε δεύτερη φωτογραφία που κοινοποίησε, στην οποία ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστός την ηθοποιό, ενώ εκείνη πόζαρε με μαύρα γυαλιά ηλίου, η Σοφία Αλιμπέρτη σημείωσε: «Θα βάλω και αυτή γιατί δεν τη χορταίνω, και ας μην θες εσύ Μιχαήλ Άγγελε».

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Παπουτσάκη: Μου έγραψαν ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και λεπτή από πάνω – Έχω πάθει ανοσία στα hate comments» (Video)

Αθηνά Οικονομάκου: «Λύγισε» στην παρουσίαση του πρώτου της βιβλίου – «Η ιδέα για αυτό το παραμύθι ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια» (Video)

Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα στο Μιλάνο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bieber-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

antras_ygeia_exetaseis_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ανδρική υγεία: Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές εξετάσεις μετά τα 30

gaka_eggrafo_palsmafairesi
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα ψέματα της Γάκα για το μηχανήμα στο «ιατρείο», το τιμολόγιο που την «καίει» και οι πλασμαφαιρέσεις εκτός ωραρίου (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

petretzikis-new
BUSINESS

Άκης Πετρετζίκης: Στήνει νέο επιχειρηματικό hub στα Σπάτα με studios, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 11:36
bieber-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζάστιν Μπίμπερ: Δωρεάν συναυλία-έκπληξη σε πάρκο του Λος Άντζελες (Video)

trump-shi
ΚΟΣΜΟΣ

Viral ο Τραμπ για την αντίδρασή του όταν πετούσαν από πάνω του μαχητικά: Ατάραχοι ο Σι, η σύζυγός του και η Μελάνια, αυτός… υπέφερε (video)

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Νέα προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – «Δεν δεχόμαστε μη αδειδοτημένες ενέργειες»

1 / 3