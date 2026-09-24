Mιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης: Ο γιος του Πάριου και της Αλιμπέρτη συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο (Photos)

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Την Πενέλοπε Κρουζ συνάντησε στο αεροπλάνο ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, με τη Σοφία Αλιμπέρτη να κοινοποιεί τα σχετικά στιγμιότυπα.

Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης τράβηξε συκεκριμένα φωτογραφίες με τη διάδημη ηθοποιός, με τη μητέρα του να κάνει γνωστή τη συνάντησή τους, μέσω δύο εικόνων που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω» έγραψε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.

Σε δεύτερη φωτογραφία που κοινοποίησε, στην οποία ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστός την ηθοποιό, ενώ εκείνη πόζαρε με μαύρα γυαλιά ηλίου, η Σοφία Αλιμπέρτη σημείωσε: «Θα βάλω και αυτή γιατί δεν τη χορταίνω, και ας μην θες εσύ Μιχαήλ Άγγελε».

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