Αθηνά Οικονομάκου: «Λύγισε» στην παρουσίαση του πρώτου της βιβλίου – «Η ιδέα για αυτό το παραμύθι ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια» (Video)

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Στην έκδοση του πρώτου της παραμυθιού προχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου, με την ηθοποιό να μιλά γι’ αυτό το νέο της εγχείρημα με ενθουσιασμό αλλά και συγκίνησε, καθώς -όπως τόνισε- είναι κάτι πολύ δικό της και έχει ιδιαίτερη αξία για την ίδια.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Happy Day, η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι σκεφτόταν πολύ καιρό να γράψει ένα βιβλίο και εν τέλει, επέλεξε να απευθυνθεί στα παιδιά, γράφοντας ένα παραμύθι που πίσω του κρύβει πολλή δουλειά, πολλές βιωματικές εμπειρίες αλλά και πολλά συναισθήματα.

«Η ιδέα για αυτό το παραμύθι ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, νομίζω ότι έχει να κάνει με βιωματικές εμπειρίες. Με αλλαγές που έγιναν στη ζωή μου, με αποφάσεις, με προσωπική δουλειά. Σκέφτηκα, με έναν τρόπο, να γράψω κάτι που να δηλώνει τη δική μου πορεία και τις δικές μου συνειδητοποιήσεις» είπε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ δικό μου. Γενικότερα δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος οπότε με αυτή την κίνηση νομίζω ότι “ανοίγω” λίγο παραπάνω. Εκφράζω τα δικά μου συναισθήματα, τον δικό μου κόσμο, τις δικές μου ιδέες, τη δική μου ζωή. Με έναν τρόπο πολύ πιο έμμεσο και ιδιαίτερο συνδέομαι με τον κόσμο και περισσότερο με τα παιδιά».

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