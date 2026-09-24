search
ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 09:15
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2026 08:58

Αθηνά Οικονομάκου: «Λύγισε» στην παρουσίαση του πρώτου της βιβλίου – «Η ιδέα για αυτό το παραμύθι ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια» (Video)

24.09.2026 08:58
athina-oikonomakou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην έκδοση του πρώτου της παραμυθιού προχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου, με την ηθοποιό να μιλά γι’ αυτό το νέο της εγχείρημα με ενθουσιασμό αλλά και συγκίνησε, καθώς -όπως τόνισε- είναι κάτι πολύ δικό της και έχει ιδιαίτερη αξία για την ίδια.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Happy Day, η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι σκεφτόταν πολύ καιρό να γράψει ένα βιβλίο και εν τέλει, επέλεξε να απευθυνθεί στα παιδιά, γράφοντας ένα παραμύθι που πίσω του κρύβει πολλή δουλειά, πολλές βιωματικές εμπειρίες αλλά και πολλά συναισθήματα.

«Η ιδέα για αυτό το παραμύθι ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, νομίζω ότι έχει να κάνει με βιωματικές εμπειρίες. Με αλλαγές που έγιναν στη ζωή μου, με αποφάσεις, με προσωπική δουλειά. Σκέφτηκα, με έναν τρόπο, να γράψω κάτι που να δηλώνει τη δική μου πορεία και τις δικές μου συνειδητοποιήσεις» είπε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ δικό μου. Γενικότερα δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος οπότε με αυτή την κίνηση νομίζω ότι “ανοίγω” λίγο παραπάνω. Εκφράζω τα δικά μου συναισθήματα, τον δικό μου κόσμο, τις δικές μου ιδέες, τη δική μου ζωή. Με έναν τρόπο πολύ πιο έμμεσο και ιδιαίτερο συνδέομαι με τον κόσμο και περισσότερο με τα παιδιά».

Διαβάστε επίσης:

Ο 18χρονος γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα στο Μιλάνο (Video)

Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι (Videos)

«Ραγίζει» καρδιές ο 14χρονος ανιψιός του Μαζωνάκη: Ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές» και καθηλώνει το διαδίκτυο – «Ήταν ένας από τους τρόπους μου να τον αποχαιρετήσω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο τηλεφωνήματα που «καίνε» τη Γάκα, η μέθη, το τρίτο πρόσωπο και ο διάλογος με τη νοσηλεύτρια – Επίσπευση των τοξικολογικών ζητά η οικογένεια

makis-voridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Ανεξήγητες οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025 (video)

enoikia-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δύο πληρωμές και έως τέσσερα ενοίκια – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο ταμείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

tile8easi
MEDIA

«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

petretzikis-new
BUSINESS

Άκης Πετρετζίκης: Στήνει νέο επιχειρηματικό hub στα Σπάτα με studios, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 09:15
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο τηλεφωνήματα που «καίνε» τη Γάκα, η μέθη, το τρίτο πρόσωπο και ο διάλογος με τη νοσηλεύτρια – Επίσπευση των τοξικολογικών ζητά η οικογένεια

makis-voridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα διαφοροποίηση Βορίδη από τη Ντόρα για την… αλαζονεία

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Ανεξήγητες οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

1 / 3