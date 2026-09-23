Σίλια Κριθαριώτη: Στο «Vogue World» του Μιλάνου με Χάιντι Κλουμ, Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι (Videos)

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To δυναμικό «παρών» στο Vogue World που φέτος πραγματοποιήθηκε Μιλάνο, έδωσε η Σύλια Κριθαριώτη έχοντας στο πλευρό της τη Χάιντι Κλουμ, ενώ στη συνέχεια συνάντησε την Τζένιφερ Λόπεζ, τη Μόνικα Μπελούτσι, και τους Dolce & Gabbana.

Το διεθνές supermodel εμφανίστηκε με custom couture δημιουργία Celia Kritharioti, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μια μακρά δημιουργική σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, με τον διεθνή Τύπο να αποθεώνει, μάλιστα, την εμφάνισή της.

«Η Χάιντι Κλουμ πρωτοστατεί στις λαμπερές αφίξεις του Vogue World στο Μιλάνο με ένα τολμηρό φόρεμα με δαντέλα και διαφάνειες» ανέφερε το δημοσίευμα.

Άλλωστε, οι δυο τους μοιράζονται μια σταθερή συνεργασία χρόνων, με τη Γερμανίδα σταρ να επιλέγει επανειλημμένως τον ελληνικό οίκο υψηλής ραπτικής τόσο για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, όσο και για τα shows και τους μεγάλους τελικούς του Germany’s Next Top model.

Οι συναντήσεις με Τζένιφερ Λόπεζ και Μόνικα Μπελούτσι

Η βραδιά επιφύλασσε για τη Σίλια Κριθαριώτη συναντήσεις με δύο γυναίκες που έχουν διαμορφώσει, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, την εικόνα της σύγχρονης θηλυκότητας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, με τη γνώριμη εκρηκτική της παρουσία και την αγάπη της για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, και η Μόνικα Μπελούτσι, διαχρονικό σύμβολο ιταλικής φινέτσας, βρέθηκαν ανάμεσα στα πρόσωπα που συνάντησε η Ελληνίδα σχεδιάστρια στο περιθώριο της διοργάνωσης.

Τρεις διαφορετικές γυναίκες, τρεις ξεχωριστές αισθητικές διαδρομές, με κοινό σημείο αναφοράς έναν κόσμο στον οποίο η μόδα αποτελεί τρόπο έκφρασης και προσωπική υπογραφή.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη, η παρουσία στο Vogue World αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε μια πορεία που έχει συνδέσει τον ελληνικό οίκο με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς showbiz.

Στο προηγούμενο Vogue World στο Los Angeles, η Σίλια Κριθαριώτη είχε παραβρεθεί συνοδευόμενη από το κορυφαίο μοντέλο Taylor Hill, η οποία φορούσε επίσης couture δημιουργία του οίκου, κλέβοντας τις εντυπώσεις δίπλα σε προσωπικότητες όπως η Anna Wintour, η Kendal Jenner και η Gwyneth Paltrow. Εκεί συνάντησε και τη Jennifer Lopez, τους Stefano Gabbana, τη Μόνικα Μπελούτσι, Μόνικα Μπελούτσι. Η Σούζι Μένκες καθόταν δίπλα της.

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