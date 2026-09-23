Νταϊάνα: Αλλαγές στο βιβλίο για την αδελφή του θα κάνει ο Τσαρλς Σπένσερ μετά την απειλή για μήνυση από τον Πιρς Μόργκαν

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Σε αλλαγές στο βιβλίο του για την Νταϊάνα θα προχωρήσει ο αδελφός της Τσαρλς Σπένσερ μετά την απειλή του παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν για νομικές ενέργειες εναντίον του εξαιτίας ενός σφάλματος στο βιβλίο του για την αδελφή του και πριγκίπισσα της Ουαλίας, που ήδη κυκλοφόρησε και προκάλεσε «σεισμό» στη Βρετανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο θα υποστεί διορθώσεις και θα επανεκδοθεί. Ο ίδιος ο Σπένσερ ζήτησε συγγνώμη από τον πρώην αρχισυντάκτη της Daily Mirror, καθώς ένα απόσπασμα του βιβλίου του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» άφηνε να εννοηθεί ότι ο Μόργκαν ευθυνόταν για τη δημοσίευση φωτογραφιών της Νταϊάνα με κορμάκι γυμναστικής, φωτογραφίες που είχαν ληφθεί με κρυφές κάμερες και είχαν δημοσιευτεί στην Sunday Mirror το 1993.
Ο Μόργκαν άσκησε δριμεία κριτική στον κόμη αμέσως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου την Τρίτη (22/9), εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο εργαζόταν στην εφημερίδα «The Sun» και ότι ανέλαβε καθήκοντα στην «Daily Mirror» μόλις το 1995. Επίσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον χαρακτηρισμό «κατσούφης» που του απέδωσε ο Κόμης Σπένσερ, αναφορικά με τη στιγμή που του ζητήθηκε να μην παρευρεθεί στην κηδεία της Νταϊάνα.
Ο παρουσιαστής κάλεσε τον αδελφό της Νταϊάνα να πολτοποιήσει τα εναπομείναντα αντίτυπα του βιβλίου του και δήλωσε ότι έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να απαιτήσουν την άμεση απόσυρση του έργου από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων.
Αργότερα, ο κόμης ζήτησε συγγνώμη από τον Μόργκαν και δήλωσε ότι, ως ιστορικός, «η ακρίβεια ήταν σημαντική γι’ αυτόν», γι’ αυτό και επιθυμούσε να «διευκρινίσει πως ήταν λανθασμένη η υπόθεσή του» ότι ο Μόργκαν ήταν αρχισυντάκτης της Daily Mirror την εποχή που δημοσιεύτηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.
Παρά τη συγγνώμη του κόμη, ο Μόργκαν δήλωσε ότι εξακολουθεί να προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του.
Μιλώντας στην εκπομπή «PM» του BBC Radio 4, ανέφερε ότι ζήτησε από τους δικηγόρους του να αποστείλουν εξώδικη επιστολή τόσο στον κόμη όσο και στους εκδότες του βιβλίου.
«Το γεγονός και μόνο ότι ζήτησε συγγνώμη τόσο άμεσα, τα λέει όλα…» δήλωσε ο Μόργκαν στην εκπομπή.
«Αυτοαποκαλείστε ιστορικός – αποσύρετέ το αμέσως. Και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πολτοποιήσετε το βιβλίο σας, ε, αυτό είναι δικό σας θέμα», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τους Times οι μελλοντικές εκδόσεις θα υποστούν διορθώσεις για την αποκατάσταση του σφάλματος. Ωστόσο, ο κόμης Σπένσερ επέμεινε στην εκδοχή του ότι ο Μόργκαν ήταν «κατσούφης και εκνευρισμένος» όταν τηλεφώνησε στον δημοσιογράφο για να του πει ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτος στην κηδεία της Νταϊάνα.
Μιλώντας την Τετάρτη (23/9) στην εκπομπή «Good Morning Britain», ο Μόργκαν δήλωσε: «Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι η βασιλική οικογένεια βράζει από θυμό. Είναι εξοργισμένοι με αυτό».
«Πρόκειται σαφώς για μια εσκεμμένη προσπάθεια καταστροφής της φήμης του βασιλιά Καρόλου», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι έχει επιτελέσει αξιόλογο έργο μετά τον θάνατο της αείμνηστης και σπουδαίας μητέρας του και αξίζει όλες τις τιμές που έχει λάβει», τόνισε ακόμη.
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