Μητσοτάκης στην ομογένεια: «Θέλουμε μία επόμενη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά  για την αλλαγή της χώρας» -Το μήνυμα στην Τουρκία

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Ομιλία σε εκδήλωση της ομογένειας πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σαφείς αναφορές στις εκλογές, την Τουρκία, ενώ προανήγγειλε ότι προς την άνοιξη ξεκινά η πρώτη ερευνητική εξόρυξη της Exxon για φυσικό αέριο.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν επιδιώκει τρίτη θητεία αλλά μία νέα εκλογή, διευκρινίζοντας ότι διεκδικεί μια επόμενη εκλογή για να αλλάξει τη χώρα και να βελτιώσει τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και για να ενισχύσει την γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό.



«Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι επιδιώκουμε μια τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα». Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του».



«Αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να συνεχίσει να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Η δημοσιονομική πειθαρχία μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: ««Δεν υπάρχει σύγκριση με το πού ήταν το 2019, αλλά είναι εμφανές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα».



Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια».



Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει «παράγων σταθερότητας σε μια ταραγμένη γειτονιά, με ανάπτυξη και μια δεκαετία μετά την κρίση λειτουργεί ως μοντέλο δημοσιονομικής πειθαρχίας» για να προσθέσει: «Δεν νομίζω ότι πολλοί θα στοιχημάτιζαν το 2026 ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν με χαμηλότερο επιτόκιο από 4 χώρες των G7».





Μήνυμα στην Άγκυρα: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν

Ο πρωθυπουργός ενώπιον της ομογένειας δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα προς την Τουρκία: «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απόλυτα σαφές» ενώ σημείωσε: «Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα, αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε».







Την άνοιξη του 2027 η πρώτη ερευνητική εξόρυξη της Exxon για φυσικό αέριο

«Είμαι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς προς την άνοιξη του 2027, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Από το 1970, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος, και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός.



Τέλος, αναφερθείς στην ψήφο ομογενών, είπε προς τους παρευρισκόμενους: «Μπορείτε να αισθάνεστε περήφανοι για την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα. Για εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να πηγαίνω στο εξωτερικό και να με ρωτάνε ένα μόνο πράγμα: πώς το κάνατε; Πώς γυρίσατε την πορεία της Ελλάδας;».

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