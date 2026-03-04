Ψήφος ομογενών: Μάχη για την εξασφάλίση 200 ψήφων στην επιστολική, πάει για τις άλλες εκλογές η τριεδρική περιφέρεια 

Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι κοσμογονικές αναταράξεις που προκαλεί σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα στη Βουλή, προκειμένου να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Η κυβέρνηση επενδύει πολλά στη συζήτηση και ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου – το οποίο, ως γνωστόν, θα επιτρέπει τη συμμετοχή των ομογενών και αποδήμων στις εθνικές εκλογές μέσω της εκλογής τριών βουλευτών που θα τους εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο και θα επεκτείνει την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές – καθώς θεωρεί ότι, πέραν του ότι αποτελεί προεκλογική της δέσμευση, θα κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο τους απόδημους και ομογενείς, οι οποίοι δεν είχαν δείξει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την πρώτη τους συμμετοχή σε εκλογική διαδικασία στις ευρωεκλογές του 2024 (είχαν εγγραφεί περίπου 50.000 και είχαν ψηφίσει λίγο πάνω από 36.000).

Πίεση στην αντιπολίτευση

Ταυτόχρονα, Μαξίμου και Πειραιώς θεωρούν ότι το νομοσχέδιο αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση την αντιπολίτευση, η οποία καλείται είτε να το στηρίξει (εμμέσως πλην σαφώς δικαιώνοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία για την εισαγωγή του) είτε να το απορρίψει, ερχόμενη σε σύγκρουση με τους απόδημους και ομογενείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες στη χώρα. Σε τρίτο επίπεδο, και με δεδομένο ότι στις ευρωεκλογές η ΝΔ είχε συγκεντρώσει τη μερίδα του λέοντος των ψήφων των αποδήμων (σχεδόν 14.500 ψήφους), εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα είναι πολύ μεγαλύτερος σε μια εκλογική διαδικασία με μεγαλύτερη σημασία από αυτή των ευρωεκλογών.

Εν πάση περιπτώσει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υποστηρίξει ότι το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα των αποδήμων, προκειμένου να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εν Ελλάδι ψηφίζοντες και ταυτόχρονα να υποστηρίξει ότι αποτελεί μια πρωτοβουλία βαθιά δημοκρατική καθώς διευρύνει το εκλογικό σώμα και έτσι απαντά στις τάσεις της εποχής, δηλαδή, της αδιαφορίας, της αποχής και της παραίτησης από τη συμμετοχή στα κοινά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα συνδέσει το νομοσχέδιο με τη διεθνή συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στους απόδημους και την Ελλάδα, καθιστώντας τη χώρα, ακόμα πιο ισχυρή, καθώς ενώνει τον οικουμενικό ελληνισμό εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει την ευρεία στήριξη του νομοσχεδίου από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ώστε να σταλεί ισχυρό μήνυμα στο σύνολο του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο στόχος της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές μοιάζει εφικτός, καθώς, εκτός από τη ΝΔ, θετικό εμφανίζεται και το ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν αποκλείεται να στηριχθεί και από τα λοιπά κόμματα πλην ΚΚΕ και Νέας Αριστεράς που έχουν ξεκαθαρίσει ότι απορρίπτουν το μέτρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος των 200 ψήφων – αλλιώς δεν περνάει – μοιάζει εφικτός, αν και ουδείς έχει απόλυτη βεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσον αφορά, πάντως, την τριεδρική περιφέρεια Αποδήμων, τα πράγματα είναι πιο ρευστά, ωστόσο, εκεί οι 200 ψήφοι έχουν νόημα για την εφαρμογή του μέτρου από τις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ αν περάσει στηριζόμενο από λιγότερους βουλευτές, θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες κάλπες.

Ούτως ή άλλως, πάντως, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το εν λόγω νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό στοιχείο για την ίδια, καθώς την εμφανίζει να λύνει ένα διαχρονικό ζήτημα του απόδημου Ελληνισμού, έστω κι αν ακόμα και ομογενειακές οργανώσεις εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις για τις ρυθμίσεις του. Και, ταυτόχρονα, υποχρεώνει την αντιπολίτευση είτε να συνταχθεί με την κυβέρνηση είτε να αναγκαστεί να εξηγήσει στους απόδημους Έλληνες γιατί διαφωνεί με τη συμμετοχή τους στα κοινά.

