«Καρφιά» Γεραπετρίτη σε Σαμαρά που «στρεβλώνει την αλήθεια»

Δεν αφήνει αναπάντητη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in.gr.

Ο υπουργός Εξωτερικών αποδομεί την κριτική του Αντώνη Σαμαρά εξαπολύοντας επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό που «στρεβλώνει την αλήθεια».

«Δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό του» είπε χαρακτηριστικά κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να παρέμβει οπουδήποτε υπάρχει ένταση με κάποιους να μην εξαιρούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Θέλω όμως να σας πω εντίμως ότι δεν μου έχει γίνει καμία απολύτως προσέγγιση για το θέμα αυτό […] Ουδέποτε μου έχει τεθεί ζήτημα διαμεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών στα ελληνοτουρκικά».

«Έχουμε αποφασίσει με την Τουρκία να συζητούμε και να αμβλύνουμε τις όποιες εντάσεις οι δυο μας διμερώς, χωρίς την παρουσία άλλων και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί» τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης υπεραμυνόμενος της ακολουθούμενης πολιτικής.

Κληθείς να σχολιάσει τις αιχμηρές αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για τη συμφωνία με τη Chevron ο κ. Γεραπετρίτης γίνεται αυστηρός. «Με συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες δεν απεμπολούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα παιδί» λέει χαρακτηριστικά, κατηγορεί τον κ. Σαμαρά για στρέβλωση της αλήθειας, ενώ δεν παραλείπει να προσθέσει στέλνοντας μήνυμα και προς άλλες κατευθύνσεις ότι «όποιος ομιλεί πρώτα να κοιτά το παρελθόν, να δει τι έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις […] Αντί να πετάμε κορώνες, οι οποίες είναι εύπεπτες, για να χαϊδέψουμε λίγο τα αυτιά και να λαϊκίσουμε, καλό είναι να κοιτάμε πρώτα το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και να κοιτάμε με υπευθυνότητα ποια είναι η στάση την οποία πρέπει να τηρούμε απέναντι σε άλλα κράτη».

