Ένας Ιούνιος Γεμάτος Μουσική, Τέχνες και Φεστιβάλ: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

Το καλοκαίρι είναι επισήμως εδώ και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον πρώτο μήνα της σεζόν με ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα.

Από τις πολυαναμενόμενες βραδιές της Μουσικής Τεχνόπολης, παραδοσιακά γλέντια, ποπ υπερπαραγωγές και μεγάλα αφιερώματα– μέχρι τις καίριες συζητήσεις στο πλαίσιο του Athens Pride, ο παλμός της πόλης χτυπάει στην Τεχνόπολη.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν δημιουργικές εκθέσεις τέχνης, φεστιβάλ, καινοτόμα workshops, αλλά και το αγαπημένο Summer Camp του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου για τους μικρούς μας φίλους.

04.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Ώπα Festival ! powered by ΔΕΗ | Μια βραδιά όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη μουσική ενέργεια. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι Otra Rota, οι Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή υπόσχονται ένα εκρηκτικό μουσικό γλέντι γεμάτο χορό και καλοκαιρινή διάθεση, με παρουσιαστή τον Θωμά Ζάμπρα.

04.06 || Athens Pride | Δεν Κάνουμε Βήμα Πίσω: H LGBTQI+ Κοινότητα αντιστέκεται στην ακροδεξιά | Μια συζήτηση για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και οι γυναίκες απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του σεξισμού και των διακρίσεων. Μέσα από ιστορικές και σύγχρονες φεμινιστικές και queer αντιστάσεις, η εκδήλωση αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεγγύης, της αυτοδιάθεσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ θα προηγηθεί η προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Honeymoon» του Άλκη Παπασταθόπουλου.

05.06 || Συνεργατικές προσεγγίσεις last mile στο αστικό περιβάλλον: «Οι εμπειρίες από την Αθήνα» | Μια ημερίδα αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις προοπτικές του last mile delivery στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GREEN-LOG. Μέσα από την παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Athens Living Lab, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο αστικής εφοδιαστικής. | Απαραίτητη η προεγγραφή για τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

05.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Μάγδα Βαρούχα & Χρήστος Αδαμόπουλος «Ακομπλεξ-Άριστα» | Για πρώτη φορά στην Τεχνόπολη, το «Ακομπλεξ-Άριστα» παρουσιάζεται σε μια ανανεωμένη εκδοχή, μετά την επιτυχημένη πορεία του σε Αθήνα, Ελλάδα και Κύπρο. Με νέες ενορχηστρώσεις, αγαπημένα τραγούδια, απρόβλεπτες συμπράξεις και special guests τη Φωτεινή Βελεσιώτου, τον Papazó, την Άρτεμις Κυριακοπούλου και τον Mike Βασιλειάδη, η βραδιά υπόσχεται μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία γεμάτη αυθεντικότητα, συγκίνηση και δυνατές στιγμές.

06.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Anser | Παρουσίαση Δίσκου «Ανάδυση» | Μετά από επτά χρόνια δισκογραφικής σιωπής, ο Anser παρουσιάζει ζωντανά τον νέο του δίσκο «Ανάδυση», σε μια συναυλία που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά τα νέα τραγούδια του άλμπουμ, μαζί με κομμάτια που τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της ελληνικής hip hop σκηνής.

06.06 || Εκδήλωση Βράβευσης των καλλιτεχνών της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας | Η 3η Ολυμπιάδα Παιδικής Ζωγραφικής 2026-27 «παιδιά ΕΝΟΣ ονείρου» καλεί τα παιδιά να εκφράσουν μέσα από την τέχνη το όραμά τους για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη και ελπίδα. Με έμπνευση από τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τον διαπολιτισμικό διάλογο, οι μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έργα που αναδεικνύουν τη δύναμη της φαντασίας και της συλλογικής αισιοδοξίας για το αύριο.

06-08.06 || ART & DESIGN Festival | Η ετήσια έκθεση του Τομέα ART & DESIGN του ΙΣΑΕΚ ΑΚΜΗ παρουσιάζει δημιουργικές εργασίες σπουδαστών από τα παραρτήματα Αθήνας, Ελληνικού, Πειραιά και Χαλκίδας. Μέσα από έργα γραφιστικής, διακόσμησης, animation και φωτογραφίας, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και το δημιουργικό έργο μιας νέας γενιάς επαγγελματιών της τέχνης και του design.

07.06 || Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά στο ΒΜΦ | Στην Αυλή του εργοστασίου – Παίζοντας με πλαστικά και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά | Η αγαπημένη σειρά εικαστικών εργαστηρίων επιστρέφει για παιδιά 3 – 10 ετών. Πόσα πλαστικά αντικείμενα βρίσκονται γύρω μας; Είναι σκουπίδια ή θησαυρός; Τι σχέση έχει το πλαστικό με το καλοκαίρι; Τα παιδιά ανακαλύπτουν «θησαυρούς» από ανακυκλώσιμα υλικά που κρύβονται μέσα στο παλιό εργοστάσιο και συνθέτουν το πιο οικολογικό έργο τέχνης.

08.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Χαΐνηδες | Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση που υπερβαίνει τα όρια μιας συνηθισμένης συναυλίας, συνδυάζοντας παράδοση, ποίηση, στοχασμό και γιορτή. Μαζί με τη Φωτεινή Βελεσιώτου, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τη Μάρθα Φριντζήλα, προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά συλλογικής έκφρασης, συγκίνησης και μουσικής μυσταγωγίας.

08.06 || Athens Pride | Trans Healthcare – Υπηρεσίες υγείας για τρανς και non-binary άτομα | Μια διαδραστική συζήτηση αφιερωμένη στην πρόσβαση των τρανς και non-binary ατόμων στις υπηρεσίες υγείας, με τη συμμετοχή μελών της ομάδας Transgender Greece, τρανς ατόμων και επαγγελματιών υγείας. Η εκδήλωση εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας, αναδεικνύοντας ζητήματα επιβεβαιωτικής φροντίδας, ισότιμης πρόσβασης και συμπεριληπτικών πρακτικών στον χώρο της υγείας.

Έως 10.06 || Έκθεση Watergas Project στο ΒΜΦ: Open Call για εικαστικούς καλλιτέχνες | Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε εικαστικούς καλλιτέχνες ηλικίας 18 έως 35 ετών για συμμετοχή στην ομαδική έκθεση Watergas Project, που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στο κτίριο Νέο Υδαταέριο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη βιομηχανική κληρονομιά του χώρου, προτείνοντας έργα που δημιουργούν έναν σύγχρονο διάλογο ανάμεσα στη μνήμη, τον τόπο και την καλλιτεχνική έκφραση.

10.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Δημήτρης Μυστακίδης – Τριάντα χρόνια Μήτσος | Με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων μουσικής πορείας, ο Δημήτρης Μυστακίδης στήνει μια μεγάλη γιορτή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, συνεργασίες και στιγμές που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Μαζί με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τη Μάρθα Φριντζήλα, τους Κοινούς Θνητούς και τον Φώτη Σιώτα, παρουσιάζει μια συναυλία αφιερωμένη στη μουσική, τη μνήμη και τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει ανθρώπους και ιστορίες.

11-12.06 || EU – CONEXUS Conference 2026: Challenges , Innovative Solutions and Collaborative Actions for Sustainable Urban Coastal Development | Μέσα από ομιλίες, επιστημονικές παρουσιάσεις, θεματικές συνεδρίες και δράσεις δικτύωσης, η διεθνής διοργάνωση διερευνά σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τις παράκτιες αστικές περιοχές, από την κλιματική αλλαγή και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων έως τη βιώσιμη διαχείριση πόρων και την ανάπτυξη ανθεκτικών κοινοτήτων. Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών και εκπροσώπων οργανισμών από όλη την Ευρώπη, δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

12.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | LILA | Welcome To L World | Μετά την εκρηκτική περσινή της εμφάνιση, η LILA επιστρέφει με το ανανεωμένο «WELCOME TO L WORLD», παρουσιάζοντας το πιο ολοκληρωμένο live show της μέχρι σήμερα. Με τα μεγαλύτερα hits της, εντυπωσιακά visuals, δυναμικές χορογραφίες και special guests, υπόσχεται μια καθηλωτική pop εμπειρία που σηματοδοτεί και την έναρξη της φετινής καλοκαιρινής της περιοδείας.

13.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Υπόγεια Ρεύματα – Οργή Λαού | Μια συναυλία αφιερωμένη στη δύναμη της μελοποιημένης ποίησης παρουσιάζουν τα Υπόγεια Ρεύματα, με αφορμή το νέο τους άλμπουμ «Οργή Λαού». Μέσα από στίχους εμβληματικών Ελλήνων ποιητών και τραγούδια από όλη τη διαδρομή τους, το συγκρότημα δημιουργεί μια βραδιά όπου ο ποιητικός λόγος συναντά τον κοινωνικό προβληματισμό και τη ζωντανή μουσική έκφραση.

14.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Κωσταντής Πιστιόλης | Μια συναυλία που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο πειραματισμό, με γνώριμες μελωδίες να συναντούν ηλεκτρικούς ήχους και αυτοσχεδιαστική διάθεση. Η μουσική μετατρέπεται σταδιακά από ακρόαση σε συμμετοχή, οδηγώντας το κοινό σε ένα μεγάλο ανοιχτό γλέντι γεμάτο ενέργεια και έκσταση.

15.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Πάνος Μουζουράκης | Με αφορμή το νέο του τραγούδι «Τι Ωραίο», ο Πάνος Μουζουράκης παρουσιάζει μια καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη ενέργεια, χιούμορ, συναίσθημα και μουσικές εκπλήξεις. Μαζί με τη μπάντα του και τον Αποστόλη Βαλαρούτσο, συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από την πορεία του με διασκευές και αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας μια βραδιά με έντονη αλληλεπίδραση και ξεχωριστή σκηνική παρουσία.

16.06-10.07 || «Summer Camp στην Τεχνόπολη» από το ΒΜΦ | Για παιδιά 6-11 ετών | Για 13η χρονιά, το αγαπημένο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου επιστρέφει με τέσσερις θεματικές εβδομάδες γεμάτες παιχνίδι, δημιουργία και εξερεύνηση. Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, εργαστήρια STEAM, εικαστικά, χορό, γρίφους και διαδραστικές δράσεις, οι μικροί συμμετέχοντες ταξιδεύουν σε φανταστικούς κόσμους και ανακαλύπτουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο το μοναδικό περιβάλλον του παλιού εργοστασίου φωταερίου.

16.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Μια Γροθιά | Το ελληνικό hip hop στηρίζει τα άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας | Μια ξεχωριστή συναυλία αλληλεγγύης φέρνει στη σκηνή δέκα καταξιωμένους εκπροσώπους της ελληνικής hip hop σκηνής με στόχο την ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ατόμων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Μέσα από τη μουσική αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, η βραδιά στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης, ισότητας και στήριξης απέναντι σε μια νόσο που συχνά παραμένει αόρατη.

17-18.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | ΡΙΖΕΣ ΦΕΣΤ 2026 | Οι Ρίζες επιστρέφουν για ένα διήμερο γλέντι αφιερωμένο στο ρεμπέτικο, το λαϊκό και την ελληνική παράδοση, με τη συμμετοχή των Άγγελων του Τσιτσάνη, Πάλκο, Ζυγιά Αλάι, Ασυμμάζευτων, Νίκου Οικονομίδη και Κυριακής Σπανού, Άννα•Μαρία•Ντίνα, Μάρθας Φριντζήλα & the Kubara Project, Ζευκαλήδων, Banda Calda και Καναριών. Δύο βραδιές γεμάτες χορό, τραγούδι και μουσικά ταξίδια που ενώνουν διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και γιορτάζουν τη δύναμη της συλλογικής διασκέδασης.

19.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Jaul – Παρουσίαση Δίσκου | Στη μεγαλύτερη συναυλία της πορείας του μέχρι σήμερα, ο Jaul ανεβαίνει στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά τη νέα του δισκογραφική δουλειά σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και δυναμική ενέργεια. Μαζί του θα βρεθούν οι DJ Unwound και KK στα decks, ο Grut στη σκηνή, ενώ special guest της βραδιάς θα είναι ο Άσαρκος.

19.06 || 2nd Athens Music Festival | Μια γιορτή μουσικής, δημιουργικότητας και πολιτισμικής συνύπαρξης φέρνει στη σκηνή νέους καλλιτέχνες ηλικίας 12 έως 23 ετών από διαφορετικά υπόβαθρα και χώρες. Η τελική βραδιά περιλαμβάνει εμφανίσεις των φιναλίστ, παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, διεθνείς συμμετοχές και βραβεύσεις, αναδεικνύοντας τη μουσική ως μέσο έκφρασης, ένταξης και αλληλεγγύης.

20.06 || Tabula Rasa «Ola_kolaz.gr XVΙ: Θέλω -λίγο- να ηρεμήσεις!» | Για 16η χρονιά, το εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης Tabula Rasa παρουσιάζει μια πρωτότυπη παράσταση που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές του. Με χιούμορ, συγκίνηση, αγωνία και δημιουργική τόλμη, η νέα γενιά καλλιτεχνών υπογράφει κείμενα, σκηνοθεσία και ερμηνείες σε ένα πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό κολάζ γεμάτο φαντασία και έκφραση.

21.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | PAGAN | Τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, οι PAGAN παρουσιάζουν το μεγαλύτερο live της μέχρι σήμερα πορείας τους, σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία εμπνευσμένη από το θερινό ηλιοστάσιο. Με αρχέγονους ρυθμούς, ατμοσφαιρικές μελωδίες και έντονη τελετουργική διάθεση, προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε συλλογική μνήμη για την κοινότητά τους.

22.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Σκιαδαρέσες | Με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, τον αυτοσαρκασμό και την αφοπλιστική σκηνική τους παρουσία, οι Σκιαδαρέσες, επιστρέφουν για μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και απρόβλεπτες στιγμές. Μια συναυλία που κινείται με άνεση ανάμεσα στη συγκίνηση και το γέλιο, επιβεβαιώνοντας γιατί έχουν αποκτήσει ένα από τα πιο φανατικά κοινά της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής.

23.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Εισβολέας | Σε μία και μοναδική καλοκαιρινή εμφάνιση στην Αθήνα, ο Εισβολέας ανεβαίνει στη σκηνή με ένα δυναμικό live set που συνδέει παλιά και νέα τραγούδια, αποτυπώνοντας τη διαδρομή και τη διαρκή εξέλιξή του. Μαζί με τη μπάντα του, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και τον χαρακτηριστικό συνδυασμό hip hop, παραδοσιακών επιρροών και σύγχρονου urban ήχου.

24.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Locomondo | Μια βραδιά γεμάτη reggae, ska, latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία περιμένει το κοινό για να το παρασύρει σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Με αγαπημένες επιτυχίες, αστείρευτη ενέργεια και τη χαρακτηριστική σκηνική τους αμεσότητα, οι Locomondo υπόσχονται μια συναυλία γεμάτη χορό, τραγούδι και αυθεντική καλοκαιρινή διάθεση, με opening act τους KAPTEN.

24.06 || Mastering the ML Lifecycle on Databricks | Μάθε όλα όσα ανακοινώθηκαν στο φετινό Data + AI Summit στο San Francisco και στη συνέχεια πάρε μέρος σε ένα hands-on workshop για τη δημιουργία end-to-end ML pipelines στο Databricks.

25.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Apside Down | A Dance Show by Get Ap | Μια μεγάλη χορευτική παράσταση εμπνευσμένη από το σύμπαν του Stranger Things ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από Hip Hop, Commercial, Lyrical, K-Pop και Heels. Με δεκάδες χορευτές κάθε ηλικίας, το «Apside Down» μετατρέπεται σε μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει θέαμα, συναίσθημα και σύγχρονα κοινωνικά μηνύματα γύρω από την ψυχική υγεία, τη δύναμη της κοινότητας και το «μαζί».

26.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | H Μεγάλη Γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο | Μια μεγάλη μουσική γιορτή αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο φέρνει στη σκηνή περισσότερους από 20 μουσικούς και τραγουδοποιούς που συνδέθηκαν μαζί του καλλιτεχνικά ή επηρεάστηκαν βαθιά από το έργο του. Μέσα από ένα τρίωρο πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφίας του, η βραδιά τιμά την πολύτιμη μουσική του παρακαταθήκη, με οδηγό την αγάπη, τον σεβασμό και τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών του.

27.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | 10 χρόνια Κοινοί Θνητοί | Δέκα χρόνια μετά τα πρώτα τους βήματα, οι Κοινοί Θνητοί γιορτάζουν μια πορεία γεμάτη μουσική, συλλογικότητα και κοινωνικό προβληματισμό. Σε μια επετειακή συναυλία με ιδιαίτερο συμβολισμό, ευχαριστούν το κοινό που στάθηκε δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια και κοιτούν μπροστά, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες δημιουργίες και μουσικές διαδρομές.

28.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Γκιντίκι – Θραξ Πανκc | Για πρώτη φορά μοιράζονται την ίδια σκηνή οι Γκιντίκι και οι Θραξ Πανκc, σε μια συναυλία που φέρνει κοντά την παράδοση, τον ηλεκτρισμό και τη γιορτινή διάθεση. Με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, κλαρίνα, λαούτα και ηλεκτρικές κιθάρες, υπόσχονται ένα εκρηκτικό μουσικό γλέντι γεμάτο ενέργεια, εκπλήξεις και ασταμάτητο χορό.

29.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Πάνος Βλάχος | Μια συναυλία που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και τη δύναμη της αφήγησης, με αγαπημένα τραγούδια, κομμάτια από το άλμπουμ «Πληγή Έμπνευσης» και νέο ανέκδοτο υλικό. Μια βραδιά άμεση, προσωπική και γεμάτη παλμό, όπου η μουσική συναντά το χιούμορ, τη συγκίνηση και την αλήθεια της στιγμής.

30.06 || #ΜουσικήΤεχνόπολη | Akylas | Press Start Tour | Αφού έθισε τους πάντες στο «Ferto», ο Akylas, επιστρέφει με μια συναυλιακή εμπειρία γεμάτη δυνατά beats, χορευτική ενέργεια και σύγχρονο ήχο. Με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, αγαπημένα hits και πολλές εκπλήξεις, η βραδιά υπόσχεται να μετατραπεί στο απόλυτο καλοκαιρινό party με ασταμάτητο ρυθμό και ένταση.

*Όλες οι δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας .

**Βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Πωλητήριο για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά άλλα… Τηλ: 210 3460981 | Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10.00-18.00 | E-mail: shop @ athens – technopolis . gr

***Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας με τον πιο δημιουργικό τρόπο! Η ανακαινισμένη και απόλυτα ασφαλής παιδική χαρά, το υπαίθριο Gym park, το Skywalk ή αλλιώς ο υπερσύγχρονος χώρος παιχνιδιού και διάδρασης για παιδιά κάθε ηλικίας και φυσικά μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας καθώς κι ένα ελαφρύ σνακ ή ένα πλούσιο γεύμα σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και βιομηχανική αισθητική, το Technopolis Café.

Περισσότερες πληροφορίες: www . athens – technopolis . gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

213 0109300

athens-technopolis.gr

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