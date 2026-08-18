Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή «καλημέρα» στο Instagram

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε διακοπές συνεχίζει να βρίσκεται η Δέσποιαν Βανδή, η οποία έκανε μια αμιγώς καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram.

Η Δέσποινα Βανδή περνάει στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Πάρο και την Αντίπαρο, όπου γεμίζει τις μπαταρίες της εν όψει των χειμερινών εμφανίσεων με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο ΝΟΧ

Η τραγουδίστρια έστειλε την καλημέρα της στους χιλιάδες ακολούθους της, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες ποζάρει αμακιγιάριστη με μαγιό.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη και οι βόλτες με το σκάφος – «Το δικό μας καλοκαίρι»

Ζωή Λάσκαρη: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου και η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη Μάρθα

Η Salma Hayek έγινε γιαγιά και… λιώνει με τον εγγονό της – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram