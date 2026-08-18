Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή «καλημέρα» στο Instagram

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Σε διακοπές συνεχίζει να βρίσκεται η Δέσποιαν Βανδή, η οποία έκανε μια αμιγώς καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram.
Η Δέσποινα Βανδή περνάει στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Πάρο και την Αντίπαρο, όπου γεμίζει τις μπαταρίες της εν όψει των χειμερινών εμφανίσεων με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο ΝΟΧ
Η τραγουδίστρια έστειλε την καλημέρα της στους χιλιάδες ακολούθους της, ανεβάζοντας μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες ποζάρει αμακιγιάριστη με μαγιό.
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