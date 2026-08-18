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18.08.2026 11:46

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη και οι βόλτες με το σκάφος – «Το δικό μας καλοκαίρι»

18.08.2026 11:46
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Στιγμιότυπα από τις διακοπές που κάνει με την οικογένειά του δημοσίευσε στο Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ του NBA όσο η θερινή ανάυπλα του επιτρέπει να απέχει για λίγο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέρασε μαζί με τα τέσσερα παιδιά και τη σύζυγό του Μαράια ξέγνοιαστες στιγμές στην Ελλάδα.

Από τις φωτογραφίες ξεχωρίζει αυτή με την οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη αλλά και εκείνες από τις βόλτες με σκάφος.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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