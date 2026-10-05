Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

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Από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και χθες 4 Οκτωβρίου η τιμή του ντίζελ κίνησης μειώθηκε κατά 1,45%, δηλαδή ο καταναλωτής έχει όφελος 1,60 λεπτά εάν φουλάρει το ρεζερβουάρ με 50 λίτρα, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών.

Αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης με την ισχύουσα ακόμα έκπτωση των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια έπεσε κατά 0,2 λεπτά, δηλαδή, κατά 0,09%.

Και αυτή η πραγματικότητα καταδεικνύει ότι οι επιδοτήσεις, όταν η ακρίβεια στις τιμές των καυσίμων είναι εκτός ελέγχου, δεν μπορούν να δώσουν ανάσα στους πολίτες γιατί ο φαύλος κύκλος δεν μπορεί να σπάσει.

Να εξηγήσουμε, όμως, πώς η τιμή του ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά όταν η επιδότηση αυξήθηκε από 15 λεπτά σε 20 λεπτά από την 1η Οκτωβρίου.

Η απάντηση είναι απλή. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η επιδότηση στο ντίζελ ήταν 15 λεπτά. Όταν ανακοινώθηκε ότι ανεβαίνει στα 20 λεπτά αυτό δεν σημαίνει ότι μηδενίζει το κοντέρ και από την τιμή της 30ης Σεπτεμβρίου και μετά ο καταναλωτής θα δει να αφαιρούνται 20 λεπτά από την τιμή στην αντλία. Θα δει να αφαιρούνται ακόμα 5 λεπτά.

Έτσι όταν η μέση πανελλαδική τιμή στο ντίζελ ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2,210 ευρώ το λίτρο, στις 4 Οκτωβρίου, η τιμή πήγε στα 2,178 ευρώ το λίτρο, δηλαδή, μειώθηκε κατά 0,2 λεπτά.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις η επιδότηση στο ντίζελ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχει κόστος για το δημόσιο ταμείο 20 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά το εκτιμώμενο κόστος των επιδοτήσεων του ντίζελ από τον Απρίλιο έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, 216 εκατομμύρια ευρώ.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ακρίβειας στα καύσιμα λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή αρκεί να συγκρίνουμε τη μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ στις 28 Φεβρουαρίου με τη μέση πανελλαδική στις 4 Οκτωβρίου.

Στις 28 Φεβρουαρίου η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ήταν 1,568 και στις 4 Οκτωβρίου 2,178, δηλαδή από την έναρξη του πολέμου έχει αυξηθεί κατά 38,90%.

Για ένα γέμισμα 50 λίτρων, ο οδηγός πληρώνει επιπλέον 30,50 ευρώ στο ντίζελ, σε σχέση με την ημέρα έναρξης του πολέμου.

Η αμόλυβδη μειώθηκε κατά 0,2 λεπτά

Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κρατική επιδότηση για την αμόλυβδη. Σε ισχύ παραμένει η έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ, από τα διυλιστήρια σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν 2,207 ευρώ το λίτρο. Παρέμεινε η έκπτωση στα ίδια επίπεδα και η μέση πανελλαδική τιμή καταγράφηκε στις 4 Οκτωβρίου στα 2,205 ευρώ το λίτρο, δηλαδή, μείωση κατά 0,2 λεπτά.

Να σημειωθεί ότι η αμόλυβδη προ πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου είχε μέση τιμή 1,752, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 25,86%. Αυτό μεταφράζεται για τους οδηγούς ότι για ένα γέμισμα 50 λίτρων πληρώνουν επιπλέον 22,65 ευρώ.

Ο κύκλος της ακρίβειας δεν σπάει

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι επιδοτήσεις κυνηγούν την ακρίβεια, αλλά οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν τον λογαριασμό.

Κάθε νέα ενίσχυση παρουσιάζεται ως ανάσα, όμως οι συσσωρευμένες αυξήσεις εξανεμίζουν το όφελος και κρατούν το κόστος των μετακινήσεων δυσβάσταχτο.

Και η επιβάρυνση δεν σταματά στην αντλία: περνά στις μεταφορές, στα προϊόντα και στις καθημερινές αγορές. Έτσι, οι πολίτες χρηματοδοτούν τη στήριξη μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και εξακολουθούν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ένας φαύλος κύκλος που οι επιδοτήσεις μετριάζουν, αλλά δεν σπάνε.

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