G7: Ρίχνει 100 εκατ. βαρέλια στην αγορά για να φρενάρει την έκρηξη στα καύσιμα – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

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Σε συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα προχωρούν οι χώρες της G7, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ισχυρές πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ντίζελ, με σημαντικές ποσότητες να αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η αποδέσμευση θα αρχίσει άμεσα και θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των ηγετών της G7, το συνολικό πακέτο θα περιλαμβάνει αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης, με εμπροσθοβαρή και σημαντική αποδέσμευση ντίζελ μέσα στις πρώτες 20 ημέρες από χώρες της G7 και εταίρους.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποια κράτη-εταίροι θα διαθέσουν αποθέματα ούτε η ακριβής κατανομή των ποσοτήτων.

Η G7 αποτελείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ στις συναντήσεις της συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη συντονισμένη κινητοποίηση αποθεμάτων μέσω του IEA, καθώς η διεθνής αγορά παραμένει αντιμέτωπη με έντονες γεωπολιτικές πιέσεις και περιορισμένη προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Η απειλή Τραμπ για τις εξαγωγές ντίζελ

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά την πίεση που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων τους στην αγορά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, εάν η Ευρώπη δεν προχωρούσε σε μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων.

Την Παρασκευή ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει στην αγορά μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένου ντίζελ και ότι η διαδικασία θα ξεκινούσε άμεσα. Αργότερα, πάντως, δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι η απαγόρευση των εξαγωγών «ποτέ δεν ήταν πραγματικά στο τραπέζι». H Ευρώπη “έκανε πολύ καλά” που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές, όπως το ζητούσε η Ουάσινγκτον, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε υποστηρίξει ότι οι Αμερικανοί αγρότες, οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις δεν θα έπρεπε να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος από την εκτόξευση των τιμών.

Όχι σε περιορισμούς των εξαγωγών

Στο κοινό ανακοινωθέν, οι ηγέτες συμφώνησαν παράλληλα να μην επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των χωρών της G7, σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω περιορισμός της προσφοράς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η συντονισμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη μείωση των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων και ιδιαίτερα του ντίζελ.

Γιατί το ντίζελ βρίσκεται στο επίκεντρο

Το ντίζελ αποτελεί κρίσιμο καύσιμο για τις οδικές μεταφορές, τη γεωργία και τη βιομηχανία, με αποτέλεσμα κάθε σημαντική αύξηση της τιμής του να μεταφέρεται στο κόστος μεταφοράς και παραγωγής και, τελικά, στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ζήτησή του είναι δυσκολότερο να περιοριστεί άμεσα, ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται εκτεταμένα στις εμπορευματικές μεταφορές και στην αγροτική παραγωγή.

Οι ΗΠΑ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές ντίζελ στη διεθνή αγορά, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία όταν τέθηκε το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του ντίζελ έχει άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η αύξηση του κόστους των καυσίμων επιβαρύνει τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τελικά τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), την 1η Οκτωβρίου 2026 η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης βρισκόταν στα 2,203 ευρώ το λίτρο, με ΦΠΑ. Την ίδια ημέρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφωνόταν στα 2,206 ευρώ το λίτρο.

Για την ελληνική αγορά, επομένως, η παρέμβαση της G7 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδεχόμενη υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πιέσεων που έχουν μεταφερθεί στα καύσιμα.

Η εικόνα στην Ευρώπη παραμένει πάντως δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε στις 2 Οκτωβρίου ότι η τροφοδοσία της ΕΕ με ντίζελ παραμένει προς το παρόν σταθερή, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη στενότητα που επικρατεί στη διεθνή αγορά.

Οι πιέσεις από Μέση Ανατολή και Ρωσία

Οι διεθνείς προμήθειες ντίζελ έχουν περιοριστεί σημαντικά από τις πολεμικές συγκρούσεις και τις αναταράξεις στις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι η γεωπολιτική αστάθεια συνεχίζει να προκαλεί έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του αργού πετρελαίου και κυρίως του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων. Παρότι δεν διαπιστώνεται προς το παρόν πρόβλημα επάρκειας στην ΕΕ, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αυξημένη ζήτηση του φθινοπώρου και του χειμώνα θα μπορούσαν να εντείνουν εκ νέου τις πιέσεις.

Πρόσθετες πιέσεις στην προσφορά προκαλούν και οι περιορισμοί στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια.

Οι χώρες της G7 υπογράμμισαν, παράλληλα, ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα παραμείνουν σε ισχύ.

Συντονισμός και στα διυλιστήρια

Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στην απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

Οι χώρες της G7 σχεδιάζουν να συντονίσουν τα προγράμματα συντήρησης των διυλιστηρίων, προκειμένου να αποφεύγεται το ταυτόχρονο κλείσιμο πολλών εγκαταστάσεων, ενώ θα ενθαρρυνθούν χώρες με διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα να αυξήσουν τη διύλιση, ιδιαίτερα του ντίζελ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει ότι τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια λειτουργούν κοντά στη μέγιστη δυναμικότητά τους, ενώ τα εμπορικά και έκτακτα αποθέματα παραμένουν σε επίπεδα που επιτρέπουν την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων εφοδιασμού.

Η αντίδραση του πετρελαίου

Η ανακοίνωση της G7 προκάλεσε αρχικά αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, με το Brent να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι τιμές ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή υπενθύμισαν ότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις εξελίξεις.

Η παρέμβαση των 100 εκατ. βαρελιών μπορεί να προσφέρει ανάσα στην αγορά και κυρίως στο ντίζελ, όμως η διάρκεια και το μέγεθος της αποκλιμάκωσης θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη λειτουργία των διυλιστηρίων και τη συνολική διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων.

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