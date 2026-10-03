Η Γαλλία «φλέγεται»: Υπό κράτηση σχεδόν 3.000 μαθητές λυκείου, καταστολή και νέες κινητοποιήσεις την Τρίτη

Takeaways by to pontiki AI Συνεχίζονται οι έντονες μαθητικές κινητοποιήσεις με αφορμή τις συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 1.700 συλλήψεις την Παρασκευή, ενώ καταγράφηκαν επεισόδια αστικής βίας κοντά σε δεκάδες σχολικά συγκροτήματα.

Οι διοργανωτές απέρριψαν τα προτεινόμενα μέτρα της κυβέρνησης και κάλεσαν τους μαθητές σε συνέχιση των διαδηλώσεων την ερχόμενη Τρίτη.

Συνδικάτα εκπαιδευτικών υποστηρίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε τη χρήση βίας από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

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Νέες κινητοποιήσεις στα λύκεια πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται και τους διοργανωτές των διαδηλώσεων να ζητούν τη συνέχιση του κινήματος την Τρίτη λόγω απουσίας «συγκεκριμένων μέτρων».

Το κίνημα, που ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα και γίνεται ολοένα και πιο βίαιο και αμαυρώνεται από επεισόδια σε πολλές πόλεις.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί καταδίκασε «την αστική βία», την ευθύνη για την οποία απέδωσε στο αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία».

Επτά μήνες από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται φαβορί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και εν μέσω τεταμένου κλίματος λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό, που οξύνουν την κρίση χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, τροφοδοτούν τη δυσφορία.

Μόνο χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις—από τη Δευτέρα οι συλλήψεις συνολικά ξεπερνούν τις 5.000, ανακοίνωσε το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις—μείωση της τάξης του 30%— και καταγράφηκαν περιστατικά αστικής βίας κοντά σε 158 σχολεία: ρίψη αντικειμένων και συγκρούσεις με στόχο τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και περαστικούς…».

«Τρίτη πράξη την Τρίτη»

Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε, αφού συναντήθηκε με τους διοργανωτές του κινήματος, την επικείμενη εφαρμογή «ενός σχεδίου δράσης» για την «επιτάχυνση της αντικατάστασης» εκπαιδευτικών, ιδίως για την πρώτη και την τελευταία τάξη του σχολείου.

Όσον αφορά τα σχολικά προγράμματα, σχεδιάζει επίσης να προχωρήσει σε «μια εις βάθος εργασία», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «δεν θα είναι σε θέση να λάβει απόφαση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς του 2027», η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές.

Η Ένωση Μαθητών Λυκείου (USL) απάντησε καλώντας «σε συνέχιση της κινητοποίησης (…) και στη συμμετοχή (των μαθητών) στην τρίτη πράξη την Τρίτη», ημέρα κατά την οποία έχουν προγραμματιστεί μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ριάντ Ρανί.

Συνδικάτα εκπαιδευτικών απηύθυναν κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, «μεταξύ άλλων και μέσω απεργιών».

«Εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη οικειοθελώς»

Και η χθεσινή ημέρα αμαυρώθηκε από βίαια επεισόδια.

Στη Λα Σιοτά «ένας εκπαιδευτικός περιλούστηκε με βενζίνη οικειοθελώς και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα», σύμφωνα με τις αρχές.

Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και δυνάμεων επιβολής της τάξης ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις, κυρίως στο Στρασβούργο, όπου η αστυνομία επενέβη σε πανεπιστημιακό χώρο κατόπιν αιτήματος του πρύτανη, και στο Παρίσι.

Από την πλευρά της η Διεθνής Αμνηστία «κατήγγειλε τη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον μαθητών λυκείου που διαδηλώνουν και ζήτησε την αναστολή της χρήσης εκτοξευτών σφαιρών άμυνας (LBD)».

Το μη θανατηφόροι όπλο αυτό, που χρησιμοποιείται από τις γαλλικές δυνάμεις επιβολής της τάξης για τον έλεγχο του πλήθους και την αντιμετώπιση ταραχών, είναι αμφιλεγόμενο λόγω των σοβαρών τραυμάτων που μπορεί να προκαλέσει.

Σχεδόν 400 λύκεια (από τα 3.700 της χώρας) παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή.

Το κόστος των ζημιών στα λύκεια αναμένεται να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

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