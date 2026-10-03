Κρήτη: Αγωνία για το νέο κύμα κακοκαιρίας – Εφιαλτική η νύχτα με απεγκλωβισμούς τουριστών, κλειστούς δρόμους και αυτοκίνητα στη θάλασσα

Takeaways by to pontiki AI Η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, με πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ η Πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ατόμων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν καταστροφές στο οδικό δίκτυο, οδηγώντας την Αστυνομία στην επιβολή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπών κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προβλέποντας νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως την Κυριακή.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης σε ορισμένες περιοχές, όπως τα Ζωνιανά, οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.

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Τις πληγές της μετρά η Κρήτη ενώ ετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, που σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αναμένεται να «σαρώσει» το νησί έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ χείμαρροι υπερχειλίζουν και νερά έχουν εισβάλει σε σπίτια. Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και έχουν προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική κυρίως για την ανατολική πλευρά του νησιού. Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Ιεράπετρα και κυρίως στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό.

Πήρε… φωτιά το «199»

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό 23 ατόμων, είτε από αυτοκίνητα είτε από σπίτια στην περιοχή. Ενώ δεκάδες είναι οι κλήσεις που έχει δεχθεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε η περιοχή.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, καθώς ο μεγάλος όγκος βροχής προκάλεσε πλημμύρες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

Δηλωτική των συνθηκών που επικράτησαν στην Ιεράπετρα ήταν η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων γερμανών τουριστών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα λόγω της υψηλής στάθμης των νερών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις περίπου 23:00 της Παρασκευής, έπειτα από κλήση των επιβαινόντων στο 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, οι οποίοι τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Σοβαρά προβλήματα και στα Φλαμουριανά

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Μεγάλοι όγκοι νερού μετέφεραν φερτά υλικά στους δρόμους, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία, τα οποία δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την απομάκρυνση των υλικών από το οδικό δίκτυο.

Καλύτερη η εικόνα στα Ζωνιανά

Καλύτερη είναι η εικόνα στα Ζωνιανά και τον ορεινό Μυλοπόταμο, περιοχές που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία το τελευταίο διήμερο.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για Δωδεκάνησα – Νέος γύρος βροχών στην Κρήτη

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού.

Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη έως τη νύχτα

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.

β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή 04/10/2026.

Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 02/10 θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.

Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για τις περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Όπως διακρίνεται στον Χάρτη τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 03/10, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές την Παρασκευή 02/10 σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου 03/10 έως το πρωί της Κυριακής 04/10 προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο 03/10, με μικρή εξασθένηση την Κυριακή 04/10.

Έκτακτα κυκλοφορικά μέτρα στο νησί

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, έχουν ανακοινωθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές του νησιού:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς

στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου

στην Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου

στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου

στην Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων



Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά

στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης – σε σχετική ανακοίνωση – υπήρξε υπενθύμιση στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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