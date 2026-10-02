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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

02.10.2026 06:20

«Διχασμένος» o χάρτης με την είσοδο του Οκτώβρη: Πλημμύρες στην Κρήτη, θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ηλιοφάνεια στα δυτικά

02.10.2026 06:20
kairos

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Σε έντονο φθινοπωρινό φόντο κυλάει και αυτή η εβδομάδα, με την είσοδο του Οκτώβρη να μας βρίσκει με έναν καιρικά «διχασμένο» χάρτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ, θέτοντας την Κρήτη στο επίκεντρο για ιδιαίτερα επικίνδυνα φαινόμενα, την ώρα που θυελλώδεις βοριάδες σαρώνουν το Αιγαίο. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό στην Ανατολική Μεσόγειο ανατροφοδοτεί συνεχώς τις βροχοπτώσεις!

Στο «κόκκινο» η Κρήτη με ακραία ύψη βροχής, θύελλα στο Αιγαίο και ήλιος στα δυτικά

Σήμερα Παρασκευή (2/10) ο καιρός θα χωρίσει τη χώρα στα δύο. Θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με κάποιες αραιές νεφώσεις. Πιθανές είναι οι ψιχάλες στην οροσειρά της Πίνδου και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Ιόνιο ο ήλιος θα κυριαρχεί απόλυτα. Αντίθετα, στις Σποράδες, τη Μαγνησία, καθώς και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια αναμένονται περισσότερες βροχές, πιθανές καταιγίδες ή και τοπικά μπουρίνια.

Νοτιότερα, προβλέπονται βροχές κατά τόπους ισχυρές στη Νότια Εύβοια, ενώ λιγότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και τα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Στο νότιο Ιόνιο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού. Τα φαινόμενα εκεί θα είναι ιδιαίτερα έντονα και επίμονα, απαιτώντας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ήδη στα ορεινά της Κρήτης έχει πέσει ο όγκος νερού που πέφτει στην Αθήνα σε έναν ολόκληρο χρόνο (ή στις συγκεκριμένες περιοχές σε μισό έτος), ενώ αναμένεται το νερό να ξεπεράσει το μισό μέτρο — δηλαδή δύο φορές τον ετήσιο υετό της πρωτεύουσας. Οι ορεινοί όγκοι, τα ρέματα, τα φαράγγια και τα προβλεπόμενα ύψη νερού μόνο αισιοδοξία δεν εμπνέουν για τη Μεγαλόνησο. Παράλληλα, βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και το απομακρυσμένο Καστελόριζο μέσα στη μέρα.

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες έχουν επιβληθεί στο Αιγαίο, φτάνοντας σε επίπεδα θύελλας έως 8 με 9 μποφόρ, κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και τη Θάλασσα των Κυθήρων. Στον αντίποδα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η θερμοκρασία δεν δείχνει διάθεση να μεταβληθεί: ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι τους 21 με 23°C στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, ενώ στη δυτική χώρα θα αγγίξει τους 24 με 26°C. Την ίδια ώρα, το αισθητό κρύο στα ορεινά καθιστά το σκηνικό ιδιαίτερα χειμερινό.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και τα σύννεφα θα επιμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα δημιουργείται συνεχώς η αίσθηση ότι «το πάει για βροχή» και κατά τόπους ενδέχεται να βρέξει, με πιθανότητα για πρόσκαιρα πιο έντονα φαινόμενα. Οι βοριάδες θα πνέουν πολύ ισχυροί στα ανατολικά και νότια του νομού, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 21°C.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη γενικά δεν περιμένουμε φαινόμενα. Η μέρα θα κυλήσει με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι μεταβλητοί μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24°C.

Επιμένουν τα φαινόμενα το Σάββατο στα ανατολικά

Το Σάββατο (3/10) ο άστατος καιρός θα επιμείνει στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν για ακόμα μία ημέρα στην Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Με απλά λόγια… δυτικά και βόρεια ο ήλιος κυριαρχεί, την ώρα που ανατολικά και νότια η χώρα βρέχεται και ανεμοδέρνεται!

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 06:54
liouta
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