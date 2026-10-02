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02.10.2026 07:11

Κόρινθος: Ιστιοφόρο βρέθηκε ακυβέρνητο μέσα στα μανιασμένα κύματα – Καρέ καρέ η διάσωση των 4 επιβαινόντων

02.10.2026 07:11
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Με ισχυρούς ανέμους «χτύπησε» η κακοκαιρία και την Κορινθία, την Πέμπτη . Σε βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα, φαίνεται η δραματική διάσωση ενός ιστιοφόρου που έπλεε ακυβέρνητο ενώ μέσα του επέβαιναν 4 άτομα.

Το σοβαρό περιστατικό, σύμφωνα με το korinthostv έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, στο λιμάνι της Κορίνθου, όταν το ιστιοφόρο μήκους περίπου 13 μέτρων βρέθηκε ακυβέρνητο και αδυνατούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια για να δέσει.

Τα 4 άτομα που επέβαιναν στο ιστιοφόρο κάλεσαν σε βοήθεια και έτσι στο σημείο έφτασαν σκάφη του λιμενικού και 2 ρυμουλκά της Διώρυγας Κορίνθου.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκησε 2 ολόκληρες ώρες καθώς στο σημείο έπνεαν άνεμοι έως 8 μποφόρ.

Τα πληρώματα των ρυμουλκών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, να το απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 09:27
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Σπύρος Μπιμπίλας: «Μου λένε “όταν πεθάνεις εσύ, ποιος θα το ανακοινώσει;”» (Video)

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