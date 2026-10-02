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Με ισχυρούς ανέμους «χτύπησε» η κακοκαιρία και την Κορινθία, την Πέμπτη . Σε βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα, φαίνεται η δραματική διάσωση ενός ιστιοφόρου που έπλεε ακυβέρνητο ενώ μέσα του επέβαιναν 4 άτομα.

Το σοβαρό περιστατικό, σύμφωνα με το korinthostv έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, στο λιμάνι της Κορίνθου, όταν το ιστιοφόρο μήκους περίπου 13 μέτρων βρέθηκε ακυβέρνητο και αδυνατούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια για να δέσει.

Τα 4 άτομα που επέβαιναν στο ιστιοφόρο κάλεσαν σε βοήθεια και έτσι στο σημείο έφτασαν σκάφη του λιμενικού και 2 ρυμουλκά της Διώρυγας Κορίνθου.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκησε 2 ολόκληρες ώρες καθώς στο σημείο έπνεαν άνεμοι έως 8 μποφόρ.

Τα πληρώματα των ρυμουλκών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, να το απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου.

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