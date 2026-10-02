AWS: Πρώτη εταιρεία cloud με διαπίστευση NATO RESTRICTED σε όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας

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Νέο πεδίο ανοίγει για την Amazon Web Services στον τομέα της άμυνας και της κυβερνητικής τεχνολογίας, καθώς η εταιρεία έγινε ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών cloud που αποκτά διαπίστευση NATO RESTRICTED για το σύνολο των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η εξέλιξη επιτρέπει στο NATO, στους αμυντικούς του εταίρους και στις χώρες-μέλη να χρησιμοποιούν εγκεκριμένες υπηρεσίες της AWS για την επεξεργασία πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί NATO RESTRICTED. Η δυνατότητα αφορά τις υποδομές της AWS που βρίσκονται εντός χωρών-μελών του NATO και δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας για τη χρήση υπηρεσιών δημόσιου cloud σε ευαίσθητα πληροφοριακά συστήματα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον David Appel, αναπληρωτή αντιπρόεδρο Δημόσιου Τομέα της AWS, στο Concordia Annual Summit στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενιαία διαπίστευση μπορεί να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για ξεχωριστές διαδικασίες συμμόρφωσης σε κάθε χώρα, διευκολύνοντας παράλληλα τις εθνικές αρχές ασφαλείας να εντάσσουν υπηρεσίες cloud στα δικά τους συστήματα.

Για την απόκτηση της διαπίστευσης, η AWS χρειάστηκε να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις της τεχνικής οδηγίας NATO D32, η οποία καθορίζει τα πρότυπα ασφαλείας για την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών σε δημόσιο cloud. Η σχετική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κρυπτογραφικό Κέντρο της Ισπανίας και στη συνέχεια τα αποτελέσματα εγκρίθηκαν από το NATO.

Η AWS διαθέτει σήμερα 15 περιοχές υποδομής σε χώρες-μέλη του NATO, από τις οποίες οι επτά βρίσκονται στην ηπειρωτική Ευρώπη. Σε αυτές τις υποδομές μπορούν πλέον να δημιουργούνται συστήματα που επεξεργάζονται πληροφορίες επιπέδου NATO RESTRICTED, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νέο πλαίσιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη λύση AWS Trusted Secure Enclave – Sensitive Edition, πάνω στην οποία βασίστηκε η διαδικασία διαπίστευσης. Η πλατφόρμα απευθύνεται κυρίως σε κυβερνητικούς και αμυντικούς οργανισμούς που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα και χρειάζονται αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Επικοινωνιών και Πληροφοριών του NATO, Dylan Browne, σημείωσε ότι η δυνατότητα αξιοποίησης εμπορικών τεχνολογιών υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας μπορεί να ενισχύσει την τεχνολογική ευελιξία και την ανθεκτικότητα της Συμμαχίας.

Από την πλευρά του, ο David Appel υπογράμμισε ότι η διαπίστευση αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας και εντάσσεται στη στρατηγική της AWS για μεγαλύτερη παρουσία στον δημόσιο και αμυντικό τομέα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι περισσότερες από 15.000 κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν ήδη τις υποδομές της, με τη νέα πιστοποίηση να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των κυβερνητικών και αμυντικών εφαρμογών cloud.

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