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02.10.2026 08:50

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα στο Άγιον Όρος: Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπαίχτη, ας μείνει να ψέλνει

02.10.2026 08:50
konstantopoulou

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Καυστικό ήταν το σχόλιο της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα όταν το πρωί της Παρασκευής κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛΑΣ στο Άγιον Όρος.

«Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;» αναρωτήθηκε ρητορικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ για να συμπληρώσει δηκτικά: «Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν».

Συνέχισε, δε, τα καρφιά της λέγοντας «αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί».

Καταλήγοντας για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που είναι αληθινοί και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για να δώσουν λύσεις».

Και για τον Ανδρουλάκη

Η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και για όσα είπε στη Βουλή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την παρουσία του στις εξέδρες για αγώνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Εξηγώντας την αντίδρασή της είπε ότι «υπήρχε στη Βουλή πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση γιατί ο Σχοινάς έφερε μια σειρά από άρθρα με το οποίο δίνει πάτημα αποποινικοποίησης για εμπλεκομένους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έγινε όλο αυτό και όταν εγώ αντιπαρατέθηκα με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ στήριξε την κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης έφυγε ταυτόχρονα μαζί με τον Σχοινά ενώ τους απευθυνόμουν».

Σχολιάζοντας, μάλιστα, την αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «χυδαιότητα ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος που ήταν για 6 εβδομάδες πρόεδρος του ΠΑΟ που είναι μαχόμενος δικηγόρος και υπερασπίζεται τη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη που τη συγκάλυψε ο Ανδρουλάκης».

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