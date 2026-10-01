«Για άθεος τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…» σχολίασε ο Άδωνις για την ανάρτηση Τσίπρα από Άγιο Όρος

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Δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Άγιο Όρος ο Άδωνις Γεωργιάδης και κυρίως την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού στα social media.
O υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη λεζάντα του κ. Τσίπρα σχολίασε:
«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…»
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε στα social media: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»
Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.
Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».
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