ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή και νοσηλεύεται, λέει ο δικηγόρος της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

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Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή και λαμβάνει ιατρική φροντίδα για να σωθεί η ζωή της, ανακοίνωσε ένας από τους δικηγόρους της, ώρες αφού η 50χρονη θανατοποινίτισσα επέζησε από δύο θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ.

«Η Κρίστα είναι ζωντανή» και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, είπε ο Ράνταλ Σπάιβι, ένας εκ των συνηγόρων της, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Δεν έχουμε σαφή εικόνα για την πρόγνωση της υγείας της ή κάποια άλλη ενημέρωση προς το παρόν, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανή και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη που της σώζει τη ζωή», είπε.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο σε ηλικία 18 ετών, για τον φόνο μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της.

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