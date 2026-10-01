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01.10.2026 22:18

Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

01.10.2026 22:18
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Αλίμου. Πληροφορίες για την ανήλικη έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στις 28/09/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο, η Αντάνια Λορένα (ον.) Φ. (επ.), 16 ετών, ρουμανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σχετικά σήμερα, Πέμπτη 1/10, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αντάνια Λορένα (ον.) Φ. (επ.) έχει ύψος 1.60 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, λευκά παπούτσια και λευκό γούνινο πανωφόρι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 22:25
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Συναγερμός στον Άλιμο για εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

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