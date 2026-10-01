Συνελήφθη Βρετανο-Iρανός βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας για το περιστατικό στη βάση Φέρφορντ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα με διπλή υπηκοότητα Ηνωμένου Βασιλείου και Ιράν ως ύποπτο για τρομοκρατικά αδικήματα, στο πλαίσιο έρευνας για συνωμοσία κοντά στην αμερικανική βάση Φέρφορντ.

Η αντιτρομοκρατική δήλωσε ότι ο 27χρονος συνελήφθη την Πέμπτη στο Γουέστμινστερ ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του άρθρου 5 του νόμου περί τρομοκρατίας του 2006.

Ένας δεύτερος άνδρας, 26 ετών, Βρετανός υπήκοος, ανακρίθηκε για το ίδιο περιστατικό.

Πέντε άνδρες, περίπου 20 ετών, συνελήφθησαν στο χωριό Γουέλφορντ, στο Γκλόστερσαϊρ, έξω από τη βάση της RAF τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αφού η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ύποπτα βαν στην περιοχή. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Ανακοινώνοντας την πιο πρόσφατη σύλληψη, η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια για την αντιτρομοκρατική, δήλωσε: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, εξετάζουμε όλες τις πιθανές πτυχές – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένου κράτους».

Η αντιτρομοκρατική ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο ακίνητα στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου.

Η Έβανς πρόσθεσε: «Η έρευνα για τις συνθήκες που περιβάλλουν τα γεγονότα στο Γκλόστερσαϊρ είναι εξαιρετικά περίπλοκη και οι εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας».

Μια ιρανική σύνδεση με τα γεγονότα στην ύπαιθρο του Γκλόστερσαϊρ το Σαββατοκύριακο θεωρείται ολοένα και πιο πιθανή, καθώς η έρευνα της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας συνεχίζεται. Ανώτεροι πολιτικοί των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι οι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Την Κυριακή αποκαλύφθηκε ότι μια αγρότισσα που επέστρεφε σπίτι από ένα πάρτι περίπου στη 1 π.μ. την Κυριακή εντόπισε τους άνδρες και τα βαν και κάλεσε το 999.

Αλλά την Τρίτη αποκαλύφθηκε ότι ένας από τους πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση κάλεσε την αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό.

Η άποψη μεταξύ των ερευνητών ότι το Ιράν εμπλέκεται ήταν ένας βασικός λόγος για την απόφαση του Άντι Μπέρναμ να συγκαλέσει συνεδρίαση της Cobra, της κυβερνητικής επιτροπής κρίσης, τη Δευτέρα, στην οποία παρευρέθηκαν ανώτεροι αξιωματούχοι της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι εντάσεις γύρω από τη βάση Φέρφορντ είναι έντονες από τότε που οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τον Ιούλιο ότι η βάση ήταν νόμιμος στόχος. Η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Οι υπουργοί έχουν ενημερωθεί ότι το Ιράν έχει διάφορους λόγους να προσλαμβάνει πληρεξούσιους, οι οποίοι μερικές φορές δεν το γνωρίζουν, για να εκτελούν πράξεις που στοχεύουν στην εξάντληση πόρων και στη δημιουργία χάους.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν αρχικά με την κατηγορία της τοποθέτησης εκρηκτικών και αργότερα για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών. Η απόφαση της Δευτέρας να αφεθούν οι άνδρες ελεύθεροι με εγγύηση ελήφθη μετά από εξέταση των όσων βρέθηκαν στα βαν και έρευνες σε διευθύνσεις που συνδέονταν με αυτούς σε όλο το Λονδίνο, οι οποίες δεν βρήκαν κανένα στοιχείο για την ύπαρξη κάποιου λειτουργικού μηχανισμού.

Η αντιτρομοκρατική ηγείται της έρευνας, η οποία προσπαθεί να διαπιστώσει γιατί οι πέντε άνδρες, όλοι Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο, βρίσκονταν στην ύπαιθρο του Γκλόστερσαϊρ, κοντά σε μια ευαίσθητη τοποθεσία στη μέση της νύχτας.

Τα βαν έφεραν το λογότυπο μιας νόμιμης εταιρείας μεταφοράς καυσίμων, η οποία αργότερα αρνήθηκε την ιδιοκτησία των οχημάτων.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες» περί ιρανικής εμπλοκής.

Ογδόντα πέντε νοικοκυριά αναγκάστηκαν να μετακομίσουν σε ένα κέντρο αναψυχής την Κυριακή, καθώς η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών και η αντιτρομοκρατική αστυνομία εισέβαλαν στο χωριό Γουέλφορντ, όπου συνελήφθησαν οι άνδρες.

Μερικοί από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν μπόρεσαν να μείνουν με οικογένειες, περίπου 60 άτομα έλαβαν υποστήριξη από ένα κέντρο φιλοξενίας του περιφερειακού συμβουλίου του Κότσγουολντ στο Σάιρενσεστερ και 28 άτομα φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία.

Διαβάστε επίσης:

Κρίστα Πάικ: Τραγωδία η αποτυχημένη εκτέλεση, λέει ο κυβερνήτης του Τενεσί – Καταργήστε τη θανατική ποινή, η έκκληση του ΟΗΕ στις ΗΠΑ

Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

«Φουσκώνει» η μαθητική οργή στη Γαλλία: Τι πυροδότησε τις διαδηλώσεις, «πρέπει να κάνουμε χαμό για να ακουστούμε» – Καταστολή η απάντηση του στριμωγμένου Μακρόν