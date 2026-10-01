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01.10.2026 21:19

Την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε επίσημα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

01.10.2026 21:19
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Επίσημα από το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρμεντ ανακοινώθηκε η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας.

O Αμερικανός αξιωματούχος θα ταξιδέψει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η Ουάσινγκτον και η Αθήνα επιδιώκουν να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία.

Πριν από την Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός θα μεταβεί στο Ρέικιαβικ, όπου θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα, όπου θα έχει συναντήσεις με Πορτογάλους αξιωματούχους με αντικείμενο την προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, στην Αθήνα της Ελλάδας και στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026.

Ο Υπουργός Ρούμπιο θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους στο Ρέικιαβικ για να συζητήσει την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας σε βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Ο Υπουργός Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους με στόχο την προώθηση της αμυντικής, οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας».

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