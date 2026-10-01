«Φουσκώνει» η μαθητική οργή στη Γαλλία: Τι πυροδότησε τις διαδηλώσεις, «πρέπει να κάνουμε χαμό για να ακουστούμε» – Καταστολή η απάντηση του στριμωγμένου Μακρόν

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Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την Παιδεία, σημαδεύτηκε από βιαιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές.

Επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί, και σε ηλεκτρισμένη κοινωνική ατμόσφαιρα λόγω του πληθωρισμού και των υψηλών τιμών των καυσίμων, το κύμα των μαθητικών διαδηλώσεων είναι ένα ακανθώδες ζήτημα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από πολλά λύκεια των προαστίων του Παρισιού, με την υποστήριξη στελεχών της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, ριζοσπαστική αριστερά).

Nantes: un incendie au sein du lycée Nelson Mandela pic.twitter.com/Scy9zwVsrS — BFM (@BFMTV) October 1, 2026

Το κίνημα έχει μετεξελιχθεί σε «αστική βία», υποστήριξε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση, η οποία βασίζεται στις υπηρεσίες πληροφοριών για να κάνει λόγο για «οργανωμένη μηχανορραφία» από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Ο συντονιστής του LFI Μανουέλ Μπομπάρ κατηγόρησε αμέσως την κυβέρνηση ότι «βυθίζεται στη συνωμοσιολογία». «Ο πρωθυπουργός θα ήταν προτιμότερο να παραιτηθεί παρά να παίζει τη στρατηγική της φθοράς και της πρόκλησης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνολικά, 340 κινητοποιήσεις ήταν σε εξέλιξη το πρωί μπροστά από λύκεια και καταμετρήθηκαν 169 αποκλεισμοί σχολείων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στην περιοχή του Παρισιού κινητοποιήσεις αναφέρθηκαν σε περισσότερα από 200 λύκεια, στα 50 εκ των οποίων σημειώθηκαν βίαια επεισόδια.

Στην περιοχή του Παρισιού, περισσότερα από 200 λύκεια αντιμετώπιζαν προβλήματα, εκ των οποίων περίπου πενήντα «έγιναν θέατρο βίας, συγκρούσεων και φθορών», σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Σε πολλές πόλεις, οι συγκεντρωμένοι άναψαν φωτιές μπροστά ή μέσα στα σχολικά ιδρύματα, έσπασαν στάσεις λεωφορείων και εκτόξευαν πυροτεχνήματα και δακρυγόνα, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Στη Νάντη (δυτική Γαλλία), καταγγέλθηκε ένας «εμπρησμός», στην είσοδο του λυκείου «Νέλσον Μαντέλα».

Αρκετοί διευθυντές σχολείων είπαν ότι δέχτηκαν επίθεση.

Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο υποδιευθυντής και άλλα δύο μέλη του προσωπικού του λυκείου Βικτόρ Ουγκό ψεκάστηκαν από «άτομα που έβαζαν βενζίνη σε δοχεία», διευκρίνισε η διεύθυνση του σχολείου. Οι δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης διακόπηκαν.

«Διαδηλώνουμε κατά των υπερπλήρων τάξεων, κατά αυτής της κυβέρνησης που (…) δεν επενδύει σε θέρμανση, κλιματισμό, στους μισθούς των καθηγητών μας», εξήγησε στο AFP η Μαέλ, μια 16χρονη μαθήτρια λυκείου από την Καν.

«Οι νέοι πρέπει να κάνουν χαμό για να ακουστούν, δεν έχουμε άλλον τρόπο», εκτίμησε από την πλευρά της η Λόλα, μαθήτρια της δευτέρας τάξης, μπροστά από ένα αποκλεισμένο λύκειο στη Ρεν της δυτικής Γαλλίας.

«Κόκκινη γραμμή»

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την «απερίσκεπτη πλειοδοσία» στελεχών της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) που είχαν καλέσει, όπως ο βουλευτής Λουί Μπουαγιάρ, να «επεκταθεί» το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων.

Ο ηγέτης του LFI και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν-Λικ Μελανσόν του απάντησε κατηγορώντας τον ότι «διέταξε την καταστολή» του κινήματος «με ρατσιστικό άρωμα» και κάλεσε τους αιρετούς και τα μέλη του LFI να «παρεμβαίνουν παντού όπου» μπορούν.

«Έχουμε ξεπεράσει μια κόκκινη γραμμή. Καταστέλλουν τη νεολαία όπως έκαναν και με τα κίτρινα γιλέκα», είπε ο Ριάντ Ρανί, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μαθητών Λυκείου (USL).

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ καυτηρίασε «την ανευθυνότητα της κυβέρνησης», ωστόσο ο Μπρουνό Ρεταγιό, ο υποψήφιος της παραδοσιακής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές, ζήτησε να τεθεί εκτός νόμου η LFI.

Schools out. Actually, it's on fire-



More than 400 people, most of them children, were arrested in France on Tuesday during a wave of school protests across the country.



Students are demonstrating over issues including overcrowded classes and teacher shortages. France's… pic.twitter.com/SQnzNLMyL0 — David L Wagner (@DavidLWagner4) October 1, 2026

Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας έχει ξεκινήσει τρεις έρευνες αφού μαθητές λυκείου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αποκλεισμών των σχολείων. Την Τετάρτη στην Τουρ ένας νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φέρει τραύματα που παραπέμπουν σε πυροβολισμό από μη φονικό όπλο σαν αυτά που χρησιμοποιεί η αστυνομία για τον έλεγχο του πλήθους.

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