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01.10.2026 17:28

Στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, με τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού – Το… φαρμακερό σχόλιο Πολάκη

01.10.2026 17:28
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Ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιο Όρος, με συνοδό τον γιατρό Δημήτρη Λινό, σύζυγο της ανεξάρτητης βουλευτή Αθηνάς Λινού, αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε δύο ή τρεις Ιερές Μονές, χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις στάσεις και τη διάρκεια της παραμονής του.

Ως γνωστόν, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί τακτική  επικοινωνία με την εκκλησιαστική ηγεσία και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ και η Αθηνά Λινού, μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται με το… ένα πόδι στην ΕΛ.Α.Σ. και μάλιστα πληροφορίες την θέλουν υποψήφια του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Σχολιάζοντας την είδηση, ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει…. Γιατί ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ το «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι»

Και ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ και ΚΡΙΜΑ!!»

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