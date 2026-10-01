search
ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 20:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.10.2026 18:29

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι συγκλονισμένος από τον θάνατό του – Ο Ραντ Γκέρμπερ είναι ο καλύτερός του φίλος»

01.10.2026 18:29
clooney – gerber zeygaria – new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου του στενού του φίλου Ραντ Γκέρμπερ.
  • Ο ηθοποιός διατηρούσε μακροχρόνια φιλική και επαγγελματική σχέση με τον πατέρα του εκλιπόντος, ενώ θεωρούσε τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σαν δικό του παιδί.
  • Η απώλεια του νεαρού ενίσχυσε την απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ και της συζύγου του, Αμάλ, να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των δικών τους παιδιών από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός υποστήριζε τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, συμβουλεύοντάς τον να διατηρεί την ψυχραιμία του και να μην αγχώνεται για την καριέρα του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε σοκ βρίσκεται ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, καθώς είναι κολλητός φίλος του πατέρα του Ραντ Γκέρμπερ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ηθοποιός και ο σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ γνωρίστηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν ο ηθοποιός μπήκε στο μπαρ του Ράντ Γκέρμπερ στη Νέα Υόρκη για να απολαύσει ένα κοκτέιλ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τα γυρίσματα ταινίας. Οι δυο τους έγιναν αμέσως φίλοι και η φιλία τους εξελίχθηκε και σε επαγγελματική συνεργασία με την ίδρυση της εταιρείας τεκίλας Casamigos, την οποία πούλησαν το 2017.

Όλα αυτά τα χρόνια οι οικογένειές τους ήρθαν ακόμη πιο κοντά και η φιλία τους έγινε ακόμη πιο δυνατή, με τον Κλούνεϊ να παίρνει τον τίτλο του «θείου Τζορτζ» και να έχει την Κάια και τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σαν δικά του παιδιά. Μόλις ενημερώθηκε για την απώλεια του 27χρονου από υπερβολική δόση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τον κατέβαλε η θλίψη: «Ο Τζορτζ και η Αμάλ είναι βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του Πρίσλεϊ και αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσουν τα δίδυμά τους, τον Άλεξ και την Έλα, στα φώτα της δημοσιότητας», δήλωσε πηγή στην Daily Mail.


Άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού είχε δηλώσει προηγουμένως στο ίδιο μέσο ότι ο θάνατος του Πρίσλεϊ αποτέλεσε «μεγάλο σοκ» για τον ίδιο: «Ο Τζορτζ έχει συγκλονιστεί από αυτό που συνέβη, καθώς ο Ράντε είναι ο καλύτερός του φίλος και όλοι ένιωθαν βαθιά συμπάθεια για τον Πρίσλεϊ».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ωστόσο, η ξαφνική απώλεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ενίσχυσε το συναίσθημα προστασίας του ηθοποιού απέναντι στα παιδιά του.

Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του από νωρίς είχαν αποφασίσει να κρατήσουν κρυφή την ταυτότητα των παιδιών τους και να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες τους, όμως το τραγικό αυτό γεγονός έπαιξε καθοριστικό ρόλο: «Η ιδιωτικότητα των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της δουλειάς της Αμάλ ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έρχεται αντιμέτωπη με ορισμένους πολύ επικίνδυνους ανθρώπους, επομένως πρέπει να προστατεύεται.Ο Τζορτζ και η Αμάλ συμφώνησαν από νωρίς ότι θα κρατούσαν τη ζωή των παιδιών τους όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν δημοσιοποιούνται φωτογραφίες τους, δεν εμφανίζονται σε κόκκινα χαλιά, δεν γίνονται αναρτήσεις για εκείνα στο Instagram και οι γονείς τους μιλούν γι’ αυτά μόνο με γενικούς όρους. Γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ιδιωτικότητα για την ασφάλειά τους. Γι’ αυτό και τα παιδιά δεν εμφανίζονται δημόσια», εξήγησε η πηγή.

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα στα φώτα της δημοσιότητας από την εφηβεία τους: «Αυτό μπορεί να συμβεί αργότερα στη ζωή τους, όχιπριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Δεν κατηγορούν τη Σίντι και τον Ράντε επειδή βοήθησαν τα παιδιά τους να πετύχουν.Η Σίντι και ο Ράντε ζούσαν αρκετά μακριά, στο Μαλιμπού, και όχι κοντά στα σημεία όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος της νυχτερινής διασκέδασης. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους σε μια όμορφη και ήσυχη περιοχή, όπου ήταν προστατευμένα για πολλά χρόνια. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ο Πρίσλεϊ ήθελε να γίνει μοντέλο από μικρός. Είχε πει ότι τον είχαν “ρίξει” στον χώρο, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Το ήθελε, ήθελε να βγάλει χρήματα και η Σίντι τον καθοδήγησε όσο καλύτερα μπορούσε. Αργότερα, ο Πρίσλεϊ δεν ήθελε πλέον να ασχολείται με το μόντελινγκ. Το μόνο που έκανε πάντα η Σίντι ήταν να φροντίζει τα παιδιά της με κάθε δυνατό τρόπο», ανέφερε ακόμη η πηγή.



Ο Κλούνεϊ ήταν πάντοτε δίπλα στον νεαρό Γκέρμπερ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του. Όταν, μάλιστα, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Δεκέμβριο του 2018, δεν τον έκρινε και του συμπαραστάθηκε: «Ο Τζορτζ ήταν πάντα καλός μαζί του. Δεν τον έκρινε ποτέ, ούτε του ασκούσε πίεση. Του έλεγε “Έχω συλληφθεί κι εγώ “.Ο Τζορτζ έλεγε πάντα στον Πρίσλεϊ να χαλαρώσει και να κρατήσει τα πράγματα απλά. Άλλωστε, ο ίδιος είχε περάσει τα 30 όταν ήρθε η πρώτη μεγάλη επαγγελματική του ευκαιρία στη σειρά ER. Η αναγνωρισιμότητα ήρθε αργότερα στη ζωή του. Στα 20 του δυσκολεύτηκε πολύ. Γι’ αυτό και έλεγε στον Πρίσλεϊ “Μην αγχώνεσαι, όλα θα έρθουν για σένα κάποια μέρα”», είπε η πηγή.

Διαβάστε επίσης:

Τζιμ Κάρεϊ: Παντρεύτηκε για τρίτη φορά – Οι δυο προηγούμενοι γάμοι του ηθοποιού και οι σχέσεις της ζωής του

Έφη Πίκουλα: «Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν “δικτάτορας” όπως όλοι οι σκηνοθέτες τότε – Μας επέβαλαν πώς θα παίξουμε και εμένα αυτό δεν μου άρεσε» (Video)

Λένα Διβάνη: «Είχα μια συγκάτοικο που πίστευε ότι εκείνη είναι εγώ – Ήταν θρίλερ αυτό που έζησα» (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα προτείνει την αναστολή δικαιώματος ασύλου της ΕΕ σε μαζικές μεταναστευτικές ροές

mig 29
ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο: 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική

zimies kriti 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Τεράστιοι όγκοι νερού, βροχή ενός εξαμήνου σε 2 ημέρες – Ένας νεκρός, τεράστιες καταστροφές, ανησυχία για το νέο κύμα βροχοπτώσεων (Photos/Video)

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Μύλος για το ενδεχόμενο αύξησης των επιδομάτων βουλευτών που μετέχουν στις επιτροπές – Για «απόφαση» μιλά η Ζωή, διαψεύδουν κύκλοι Κακλαμάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ios
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ίος: Με τις ευλογίες του ΚΑΣ και της Μενδώνη το πεντάστερο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγγανάρι

pierrakakis_2403_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

120 δόσεις και servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Εντός του Οκτωβρίου ψηφίζονται οι νέες ρυθμίσεις ανακοίνωσε ο Πιερρακάκης

rififi-
MEDIA

Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση - «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

mitsotakis_bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόρα Μπακογιάννη: Η δύσκολη ισορροπία, τα εκατέρωθεν πυρά και τα φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 20:20
libya_metanastes_ellada_1407_2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα προτείνει την αναστολή δικαιώματος ασύλου της ΕΕ σε μαζικές μεταναστευτικές ροές

mig 29
ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίφθηκε από ρωσικό πύραυλο ουκρανικό μαχητικό MiG-29 – Νεκρός ο πιλότος

preveza-troxaio-234
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο: 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε τροχαία τον Σεπτέμβριο στην Αττική

1 / 3