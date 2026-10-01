Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι συγκλονισμένος από τον θάνατό του – Ο Ραντ Γκέρμπερ είναι ο καλύτερός του φίλος»

Takeaways by to pontiki AI Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του 27χρονου Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιου του στενού του φίλου Ραντ Γκέρμπερ.

Ο ηθοποιός διατηρούσε μακροχρόνια φιλική και επαγγελματική σχέση με τον πατέρα του εκλιπόντος, ενώ θεωρούσε τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σαν δικό του παιδί.

Η απώλεια του νεαρού ενίσχυσε την απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ και της συζύγου του, Αμάλ, να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των δικών τους παιδιών από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός υποστήριζε τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, συμβουλεύοντάς τον να διατηρεί την ψυχραιμία του και να μην αγχώνεται για την καριέρα του.

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Σε σοκ βρίσκεται ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, καθώς είναι κολλητός φίλος του πατέρα του Ραντ Γκέρμπερ.



Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ηθοποιός και ο σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ γνωρίστηκαν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν ο ηθοποιός μπήκε στο μπαρ του Ράντ Γκέρμπερ στη Νέα Υόρκη για να απολαύσει ένα κοκτέιλ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τα γυρίσματα ταινίας. Οι δυο τους έγιναν αμέσως φίλοι και η φιλία τους εξελίχθηκε και σε επαγγελματική συνεργασία με την ίδρυση της εταιρείας τεκίλας Casamigos, την οποία πούλησαν το 2017.



Όλα αυτά τα χρόνια οι οικογένειές τους ήρθαν ακόμη πιο κοντά και η φιλία τους έγινε ακόμη πιο δυνατή, με τον Κλούνεϊ να παίρνει τον τίτλο του «θείου Τζορτζ» και να έχει την Κάια και τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σαν δικά του παιδιά. Μόλις ενημερώθηκε για την απώλεια του 27χρονου από υπερβολική δόση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τον κατέβαλε η θλίψη: «Ο Τζορτζ και η Αμάλ είναι βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο του Πρίσλεϊ και αυτό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσουν τα δίδυμά τους, τον Άλεξ και την Έλα, στα φώτα της δημοσιότητας», δήλωσε πηγή στην Daily Mail.

Presley Gerber's death is hitting George Clooney especially hard https://t.co/MH0qD9abd7 🔗 pic.twitter.com/Gm2ZfaITSv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2026



Άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού είχε δηλώσει προηγουμένως στο ίδιο μέσο ότι ο θάνατος του Πρίσλεϊ αποτέλεσε «μεγάλο σοκ» για τον ίδιο: «Ο Τζορτζ έχει συγκλονιστεί από αυτό που συνέβη, καθώς ο Ράντε είναι ο καλύτερός του φίλος και όλοι ένιωθαν βαθιά συμπάθεια για τον Πρίσλεϊ».



Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ωστόσο, η ξαφνική απώλεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ενίσχυσε το συναίσθημα προστασίας του ηθοποιού απέναντι στα παιδιά του.



Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του από νωρίς είχαν αποφασίσει να κρατήσουν κρυφή την ταυτότητα των παιδιών τους και να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες τους, όμως το τραγικό αυτό γεγονός έπαιξε καθοριστικό ρόλο: «Η ιδιωτικότητα των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της δουλειάς της Αμάλ ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έρχεται αντιμέτωπη με ορισμένους πολύ επικίνδυνους ανθρώπους, επομένως πρέπει να προστατεύεται.Ο Τζορτζ και η Αμάλ συμφώνησαν από νωρίς ότι θα κρατούσαν τη ζωή των παιδιών τους όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν δημοσιοποιούνται φωτογραφίες τους, δεν εμφανίζονται σε κόκκινα χαλιά, δεν γίνονται αναρτήσεις για εκείνα στο Instagram και οι γονείς τους μιλούν γι’ αυτά μόνο με γενικούς όρους. Γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ιδιωτικότητα για την ασφάλειά τους. Γι’ αυτό και τα παιδιά δεν εμφανίζονται δημόσια», εξήγησε η πηγή.



Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα στα φώτα της δημοσιότητας από την εφηβεία τους: «Αυτό μπορεί να συμβεί αργότερα στη ζωή τους, όχιπριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.



«Δεν κατηγορούν τη Σίντι και τον Ράντε επειδή βοήθησαν τα παιδιά τους να πετύχουν.Η Σίντι και ο Ράντε ζούσαν αρκετά μακριά, στο Μαλιμπού, και όχι κοντά στα σημεία όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος της νυχτερινής διασκέδασης. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους σε μια όμορφη και ήσυχη περιοχή, όπου ήταν προστατευμένα για πολλά χρόνια. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ο Πρίσλεϊ ήθελε να γίνει μοντέλο από μικρός. Είχε πει ότι τον είχαν “ρίξει” στον χώρο, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Το ήθελε, ήθελε να βγάλει χρήματα και η Σίντι τον καθοδήγησε όσο καλύτερα μπορούσε. Αργότερα, ο Πρίσλεϊ δεν ήθελε πλέον να ασχολείται με το μόντελινγκ. Το μόνο που έκανε πάντα η Σίντι ήταν να φροντίζει τα παιδιά της με κάθε δυνατό τρόπο», ανέφερε ακόμη η πηγή.





Ο Κλούνεϊ ήταν πάντοτε δίπλα στον νεαρό Γκέρμπερ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του. Όταν, μάλιστα, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον Δεκέμβριο του 2018, δεν τον έκρινε και του συμπαραστάθηκε: «Ο Τζορτζ ήταν πάντα καλός μαζί του. Δεν τον έκρινε ποτέ, ούτε του ασκούσε πίεση. Του έλεγε “Έχω συλληφθεί κι εγώ “.Ο Τζορτζ έλεγε πάντα στον Πρίσλεϊ να χαλαρώσει και να κρατήσει τα πράγματα απλά. Άλλωστε, ο ίδιος είχε περάσει τα 30 όταν ήρθε η πρώτη μεγάλη επαγγελματική του ευκαιρία στη σειρά ER. Η αναγνωρισιμότητα ήρθε αργότερα στη ζωή του. Στα 20 του δυσκολεύτηκε πολύ. Γι’ αυτό και έλεγε στον Πρίσλεϊ “Μην αγχώνεσαι, όλα θα έρθουν για σένα κάποια μέρα”», είπε η πηγή.

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