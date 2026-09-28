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28.09.2026 20:04

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Σίντι Κρόφορντ και Ραντ Γκέρμπερ ανησυχούν για την κόρη τους – Δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστεί τον θάνατο του αδελφού της

28.09.2026 20:04
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Φόβους ότι η Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί τον θάνατο του αδελφού της εκφράζουν άνθρωποι του περιβάλλοντός της, μεταξύ των οποίων και οι τραγικοί γονείς της.  

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ φέρεται να έφυγε από τη ζωή από υπερβολική δόση, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Η 25χρονη αδερφή του ήταν πολύ δεμένη μαζί του και τον στήριζε σε όλη αυτή τη μάχη που έδινε επί χρόνια με τις ουσίες και σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail: «Είναι πολύ στενοχωρημένη. Της είναι δύσκολο να πιστέψει ότι ο αδελφός της έφυγε για πάντα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως τι έχει συμβεί, είναι πολλά αυτά που πρέπει να επεξεργαστεί, κάτι απολύτως κατανοητό».



Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως οι γονείς της έχουν επικεντρωθεί στην ψυχική της κατάσταση και παρά τον φόβο που υπάρχει, η Κάια Γκέρμπερ έχει πολλά πρόσωπα να τη στηρίζουν: «Όλοι στην οικογένεια ανησυχούν για την Κάια. Φοβούνται ότι μπορεί να μην μπορέσει να το διαχειριστεί, όμως έχει ένα καλό δίκτυο ανθρώπων γύρω της. Έχει παλιούς φίλους που προσπαθούν να τη βοηθήσουν να νιώσει καλύτερα.Οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί της είναι οι γονείς της και ο σύντροφός της, ο Λιούις, ακόμη και ο πατέρας του, Μπιλ».

Οι φίλοι που έχει από παιδί, καθώς και επώνυμα πρόσωπα της συμπαραστέκονται σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή: «Η Κένταλ Τζένερ επικοινώνησε μαζί της, ενώ η μητέρα της, Κρις Τζένερ, έστειλε λουλούδια», συμπλήρωσε η πηγή.

Αυτό το διάστημα η 25χρονη έχει κάνει μία παύση όσον αφορά την καριέρα της στο μόντελινγκ και στην υποκριτική, προκειμένου να διαχειριστεί την απώλεια: «Η Κάια είχε ένα γεμάτο πρόγραμμα και έχει αναβάλει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις για να αντιμετωπίσει όλο αυτό. Όλοι δείχνουν κατανόηση. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει στη δουλειά», εξήγησε η πηγή.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε στο μέσο πως η Κάια Γκέρμπερ «δεν έχει κάνει ποτέ ναρκωτικά και είναι απολύτως καθαρή» και ότι «είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένη επειδή άνθρωποι που αγαπά έλκονται από τις ουσίες», αναφερόμενος στον πρώην σύντροφό της Πιτ Ντέιβιντσον, ο οποίος στο παρελθόν είχε παραδεχτεί πως έκανε χρήση ουσιών, γεγονός που είχε δημιουργήσει πρόβλημα και με την οικογένειά της που έκανε ό,τι μπορούσε για να την προστατεύσει.

«Η Κάια αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από όλη αυτή την ιστορία με τα ναρκωτικά και αυτό την καταθλίβει», πρόσθεσε η πηγή, για να καταλήξει: «Μισεί τα ναρκωτικά, δεν τα αγγίζει και είναι τόσο λυπημένη που της πήραν τον Πρίσλεϊ. Εκείνη και ο Πρίσλεϊ ήταν οι καλύτεροι φίλοι».

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