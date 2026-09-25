Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Οι απέλπιδες προσπάθειες της Σίντι Κρόφορντ και του συζύγου της να σώσουν τον γιο τους από τις ουσίες – Χλωμός και αποστεωμένος λίγο πριν πεθάνει

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Παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ, Πρίσλεϊ, σε κέντρο αποκατάστασης, όπου είχε εισαχθεί για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του σε ουσίες.

Το 27χρονο μοντέλο εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας και πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με την αστυνομία να αναφέρει ως αιτία πιθανή υπερβολική δόση.

He was reportedly taking ketamine prescribed by an unidentified doctor prior to his death.https://t.co/y2Wv3jBzpX — The Star (@staronline) September 25, 2026

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να συνέβη μέσα στην εγκατάσταση.

«Όλοι θέλουν να μάθουν πώς πέθανε ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης, σε ένα μέρος που υποτίθεται ότι θα τον έσωζε», δήλωσε μια πηγή στην Daily Mail.

Οι προσπάθειες της Σίντι Κρόφορντ και του συζύγου της: «Προσπάθησαν πάρα πολύ, δεν αμέλησαν την κατάσταση»

Τι όμως προηγήθηκε του θανάτου του; Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην Daily Mail, τα προβλήματα εθισμού του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχαν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τους γονείς του να μην καταθέτουν τα όπλα. «Δεν επρόκειτο να τα παρατήσουν, οπότε δοκίμασαν ένα ακόμη κέντρο αποκατάστασης· είχαν τόσο πολλές ελπίδες» ανέφερε η πηγή.

Παράλληλα, περιέγραψε τις προσπάθειες στις οποίες κατέφυγαν οι γονείς του Πρίσλεϊ για να τον βοηθήσουν. «Μπαινόβγαινε συνεχώς σε κέντρα αποκατάστασης· ξόδεψαν μια περιουσία προσπαθώντας να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα προβλήματά του», ανέφερε η πηγή. «Είναι υπερπροστατευτικοί γονείς, ασχολούνται πάρα πολύ μαζί του, δεν αμέλησαν την κατάσταση. Τον πίεζαν συνεχώς να γίνει καλύτερα. Κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει. Έκαναν την έρευνά τους και πίστευαν ότι έκαναν το σωστό», πρόσθεσε η πηγή.

Οι ανησυχίες τους επηρέασαν, επίσης, τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία του Πρίσλεϊ. «Και οι δύο γονείς του τον ανάγκασαν να πάει σε κέντρο αποκατάστασης επειδή γνώριζαν ότι έκανε χρήση ουσιών», ανέφερε η πηγή. «Ο μεγαλύτερος φόβος τους ήταν ότι θα έπαιρνε έναν επικίνδυνο συνδυασμό ουσιών και θα πέθαινε», πρόσθεσε.

«Ήταν χλωμός και αποστεωμένος τις τελευταίες ημέρες»

Τα προβλήματα του Πρίσλεϊ με την κατάχρηση ουσιών είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Ο ίδιος είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη χρήση Xanax, Valium, Oxycodone και κεταμίνης, καθώς και για τη μάχη του με το άγχος και την κατάθλιψη.

Η κατάστασή του, όμως, φαίνεται πως είχε επιδεινωθεί πριν εισαχθεί για τελευταία φορά σε κέντρο αποκατάστασης.

Quelques jours avant sa mort, Presley Gerber avait rechuté. Le fils de Cindy Crawford et Rande Gerber avait pourtant décidé de demander de l’aide en intégrant de lui-même un centre de désintoxication de Santa Monica. https://t.co/4ef966OefZ September 25, 2026

«Έδειχνε χάλια πριν εισαχθεί. Ήταν πολύ αδύνατος και χλωμός, το πρόσωπό του ήταν αποστεωμένο και είχε κατάθλιψη τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Ήταν επίσης αρκετά ανήσυχος και κάποιες φορές δεν έβγαζε νόημα όταν μιλούσε», ισχυρίστηκε η πηγή.

Η κακιά συνήθεια που δεν μπορούσε να κόψει

Ο ίδιος ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε βίντεο στα social media, είχε μιλήσει ανοιχτά για την πορεία της ανάρρωσής του και την προσπάθειά του να ξαναβρεί τον εαυτό του έπειτα από χρόνιο εθισμό. «Η ανάρρωση αφορά την πρόοδο και όχι την τελειότητα» είχε δηλώσει.

Ωστόσο, η δική του πρόοδος δεν φαίνεται να πήγαινε όπως επιθυμούσε. «Ο Πρίσλεϊ έκανε χρήση ουσιών πριν πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Γι’ αυτό πήγε εκεί, επειδή δεν μπορούσε να κόψει τη συνήθεια» ανέφερε στην Daily Mail η πηγή.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή, όμως η επίσημη αιτία θανάτου παρέμεινε σε εκκρεμότητα, καθώς πραγματοποιούνταν επιπλέον εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστούν μήνες.

Η Αστυνομία της Σάντα Μόνικα διερευνούσε τον θάνατο ως πιθανή περίπτωση υπερβολικής δόσης και ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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