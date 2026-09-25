Πασχάλης: «Ήταν μια επιπόλαιη στιγμή που μου στοίχισε – Πολύς κόσμος με αδικεί για την υπόθεση του παιδιού» (Video)

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Εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του παιδιού που φέρεται να έχει αποκτήσει από εξωσυζυγική του συνεύρεση κατά το παρεθόν, υποστηρίζει ότι αναμένει ο Πασχάλης, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι θα δικαιωθεί.

Χαρακτήρισε δε, το περιστατικό ως μια «επιπόλαια στιγμή» που του κόστισε και ακόμη πληρώνει. Στο παρελθόν, είχε κάνει λόγο για «στιγμιαίο λάθος» που τον οδήγησε σε δικαστική διαμάχη.

Ο Πασχάλης έκανε λόγο για επικείμενες εξελίξεις, δηλώνοντας:

«Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί σε αυτή την υπόθεση, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαιη στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Λένε “ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον” και περιμένω. Δεν γίνεται να μείνει κρυφό. Δεν γίνεται».

«Μας επηρέασε αρνητικά η εξωσυζυγική συνεύρεση που είχα και μας βασανίζει ακόμα και τώρα. Σε λίγο – δεν ξέρω πόσο είναι – περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όσα δικαστήρια έγιναν για να επαναλάβουμε την εξέταση, κανείς δεν μας το έδωσε αυτό το δικαίωμα» είχε πει για την υπόθεση, τον Μάρτιο ο τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «EQ» επισημαίνοντας, τότε, ότι έχει αναγνωρίσει το παιδί μόνο «δικαστικά».

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