Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Θα κάνει tour σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα ζήσουμε στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”– Η είσοδος στο Fanzone του event στο ΟΑΚΑ, στις 3 Οκτωβρίου, θα είναι ελεύθερη από τις 10:00

Όσοι θα κάνετε τη βόλτα σας στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας, γιατί δεν αποκλείεται να δείτε ξαφνικά να περνάει στον δρόμο δίπλα σας, το McLaren MCL40 Showcar.

Μια εβδομάδα πριν από το πολυαναμενόμενο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, το MCL40 Showcar θα πραγματοποιήσει ένα ξεχωριστό tour στους δρόμους της πόλης, δίνοντας μας μια πρώτη γεύση από τη μεγάλη γιορτή του motorsport, που θα ζήσουμε στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 14:30 έως τις 20:30, το McLaren MCL40 Showcar θα κάνει τη διαδρομή Σύνταγμα – Γκάζι – Περιστέρι – Πειραιάς – Γλυφάδα – Βούλα – Βουλιαγμένη, ενώ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, θα πάει Πλατεία Καραϊσκάκη – Ομόνοια – Λυκαβηττό – Ψυχικό – Μαρούσι – Κηφισιά.

Παρακάτω οι περιοχές από όπου θα περάσει (οι ώρες είναι κατά προσέγγιση):

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

15:00 | Πλατεία Συντάγματος (Λεωφόρος Βασ. Σοφίας)

15:40 | Καλλιμάρμαρο ( Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου)

16:10 | Γκάζι (Πειραιώς, Ιερά Οδός)

16:40 | Περιστέρι (Λ. Θηβών, Π. Τσαλδάρη, Εθνάρχου Μακαρίου)

17:10 | Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

17:30 | Πέτρινη Αποθήκη

18:10 | Πλατεία Νερού (Λ. Ποσειδώνος)

18:50 | Γλυφάδα (Λ. Ποσειδώνος)

19:20 | Βούλα (Λ. Ποσειδώνος)

19:50 | Λαιμός Βουλιαγμένης

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

11:20 | Πλατεία Καραϊσκάκη

11:30 | Ομόνοια

11:50 | Λυκαβηττός (από Λ. Αλεξάνδρας)

12:30 | Ψυχικό (Λ. Κηφισίας)

13:00 | Μαρούσι (Λ. Κηφισίας)

13:30 | Κηφισιά (Λ. Κηφισίας)

Μοναδικές McLaren Racing εμπειρίες στο Fanzone

Η μεγάλη στιγμή έρχεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με το ΟΑΚΑ να γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φίλους του motorsport στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”.

Όσοι δεν καταφέρατε να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις για το μεγάλο event, μπορείτε να έρθετε εντελώς δωρεάν στο Fanzone και να ανακαλύψετε τον κόσμο της McLaren Racing μέσα από μοναδικές εμπειρίες.

Στο Fanzone θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικούς προσομοιωτές, να φωτογραφηθείτε μαζί με showcars και να κερδίσετε αναμνηστικά δώρα.

Το αποκορύφωμα της ημέρας θα είναι το live showrun,με το McLaren MCL60 showcar και την εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να τρέχουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οι πόρτες για το Fanzone, στον Τοίχο των Εθνών στο ΟΑΚΑ, θα ανοίξουν στις 10:00, με ελεύθερη είσοδο. Για την είσοδο στον χώρο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για καλύτερη διευκόλυνση, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για την προσέλευσή σας.

Τρεις μορφές του motorsport δίνουν ραντεβού στο ΟΑΚΑ

Τρεις ακόμη λόγοι που θα κάνουν το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” ξεχωριστό είναι η παρουσία των Mika Häkkinen, Pato O’Ward και Alex Wurz.

Ο «Ιπτάμενος Φινλανδός»,δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη McLaren και ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία της ομάδας, θα βρεθεί ξανά πίσω από το τιμόνι. Συγκεκριμένα, όσοι βρεθείτε στο ΟΑΚΑ, θα έχετε τη χαρά να δείτε τον Mika Häkkinen να οδηγεί στο showrun την McLaren MP4/6 του Ayrton Senna.

Ένα συναρπαστικό θέαμα ταχύτητας και αδρεναλίνης θα προσφέρει και ο κορυφαίος Μεξικανός οδηγός, Pato O’Ward, ο οποίοςθα οδηγήσει το μονοθέσιο MCL60. Ο Pato O’Ward από το 2020 αποτελεί μόνιμο μέλος της ομάδας Arrow McLaren IndyCar, που συμμετέχει στο NTT Indycar Series.Μέχρι σήμερα μετρά 12 νίκες, επτά pole positions και 35 παρουσίες στο βάθρο, ενώ έχει ολοκληρώσει πέντε φορές το πρωτάθλημα στην πρώτη τετράδα.

Στο ΟΑΚΑ θα βρίσκεται και Alex Wurz, πρώην οδηγός της Formula 1, δύο φορές νικητής του περίφημου “24 Ώρες Le Mans” και ιστορικό μέλος της οικογένειας της McLaren. Ο Αυστριακός, που κατέκτησε το Le Mans το 1996 και το 2009, παραμένει μέχρι σήμερα ο νεότερος νικητής στην ιστορία του αγώνα, ενώ η πολυετής παρουσία του στη Formula 1 και τη McLaren τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του motorsport. O Alex Wurz θα ανέβει στη σκηνή του “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”, μεταφέροντας στο κοινό μοναδικές εικόνες και εμπειρίες.

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